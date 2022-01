Przepisy UE nie zobowiązują linii lotniczych do latania bez pasażerów

Przepisy UE nie zobowiązują linii lotniczych do latania. Jeśli linie lotnicze decydują się na puste lub prawie puste loty, dzieje się tak dlatego, że tak same zdecydowały - poinformował rzecznik KE Stefan De Keersmaecker pytany o krytykę KE ze strony linii lotniczych Lufthansa. Niemiecki przewoźnik narzeka, że musi do końca marca wykonać 18 tys. pustych lotów.

Linie lotnicze Lufthansa twierdzą, że Komisja Europejska swoimi regulacjami szkodzi klimatowi.

Według niemieckiego przewoźnika, aby zachować prawa do startów i lądowań, musi on wykonać do końca marca nawet 18 tysięcy pustych lotów.

Komisja Europejska odpiera jednak te zarzuty.

Przed pandemią firmy musiały wykorzystywać 80 proc. swoich praw do slotów, aby zachować je na następny sezon. Już na początku pandemii nastąpił drastyczny spadek liczby lotów, więc Komisja wprowadziła tymczasowo nowe progi.

"W tym sezonie zimowym zmniejszyliśmy wymagania dotyczące slotów z 80 proc. do 50 proc., co oznacza, że obecnie firmy lotnicze będą musiały wykorzystać tylko 50 proc. danej serii slotów, aby zachować swoje prawa. W grudniu zeszłego roku Komisja podjęła decyzję o dalszym rozszerzeniu zasad związanych z ulgami dotyczącymi czasu na start lub lądowanie na letni sezon 2022 - linie lotnicze będą musiały wykorzystać tylko 64 proc. swoich przydziałów czasu na start lub lądowanie, aby zachować historyczne prawa" - przekazał PAP rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

Dodał, że zdaniem KE obydwie wartości - 50 proc. i 64 proc. - zapewniają odpowiednią ulgę w kontekście danych liczbowych i prognoz dotyczących ruchu lotniczego przedstawionych przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol.

"W bieżącym zimowym sezonie ruch lotniczy (…) kształtował się do tej pory w granicach 73-78 proc. w porównaniu z 2019 r., a roczny ruch lotniczy w 2022 r. prognozuje się na poziomie 88 proc. w porównaniu z 2019 r." - wskazał.



"Co więcej, ulga w zakresie slotów UE zawiera również bardzo ważny zawór bezpieczeństwa w postaci "uzasadnionego wyjątku niestosowania", który można wykorzystać oprócz już obniżonego wskaźnika wykorzystania slotów" - powiedział dodając, że w ramach tego wyjątku, powołując się np. na "siłę wyższą", linia lotnicza może zwrócić się do koordynatora czasu na start lub lądowanie, jeśli nie jest w stanie obsługiwać trasy z powodu surowych obostrzeń sanitarnych utrudniających podróż pasażerom.

"Ulga działa bardzo dobrze od prawie 2 lat, zapewniając niezbędne wsparcie, które zapobiegło szkodliwym ekonomicznie i środowiskowo lotom wyłącznie w celu utrzymania czasu na start lub lądowanie. Nie można zatem przyjąć argumentów, że przepisy UE zobowiązują linie lotnicze do latania. Jeśli linie lotnicze decydują się na puste lub prawie puste loty, dzieje się tak dlatego, że tak zdecydowały" - wskazał.

Lufthansa oskarża KE o zmuszanie linii lotniczych do szkodliwych dla środowiska pustych lotów poprzez biurokratyczne regulacje dotyczące przydziału czasu na start i lądowanie. Obecnie, aby utrzymać ważne prawa do startu i lądowania, codziennie odbywa się 100 niepotrzebnych, prawie wcale nieobsadzonych lotów Lufthansy - skarży się rzecznik firmy.

