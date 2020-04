Przestaliśmy zwijać tory. Kolej wróci do 20 miejscowości

W życie weszła właśnie ustawa"Kolej Plus". Nowe przepisy, które opracowano jeszcze przed epidemią koronawirusa, mają docelowo poprawić komunikację kolejową w regionach, a także przywrócić do użytku nieczynne linie i zapobiec likwidowaniu infrastruktury kolejowej. O tym, czy się to uda, rozmawiamy z Jakubem Majewskim, prezesem Fundacji ProKolej.

- Mówi się o budżecie programu w wysokości 6,5 mld zł rozpisanym na 10 lat. Problem w tym, że największe środki zaplanowano na koniec tego okresu. Tymczasem, żeby uzyskać realny efekt, trzeba ruszać od razu - mówi Jakub Majewski.

Nawet, jeśli okaże się, że zakres czy kryteria przydziału środków będą wymagały korekty, to sam pomysł uruchomienia działań jest bardzo sensowny - ocenia.

- Nowe przepisy przywracają ministrowi prawo weta przy likwidacji infrastruktury kolejowej. Dają oręż, ale również i odpowiedzialność - zwraca uwagę.