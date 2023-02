Przestój w produkcji Dreamlinera wywołał spadek wartości akcji Boeinga

W piątek 24 lutego zanotowano spadek wartości akcji Boeinga o 3,2 proc. Wynikało to z zaniepokojenia inwestorów, jakie wywołało wstrzymanie produkcji samolotów Dreamliner 787. Decyzję podjęto z powodu udokumentowanej usterki.

Akcje Boeinga zamknęły piątkowe notowanie wartością 198 dolarów i 15 centów.

Kilka dni wcześniej firma produkująca samoloty potwierdziła informację o usterce.

Usterkę w 787 zauważono w czasie testów, jakie przeprowadzono, aby zweryfikować czy przegroda ciśnieniowa może być używana dłużej niż pierwotnie uważano.

Jak można przeczytać w stanowisku firmy z Arlington, „odkryto błąd analizy dostawcy podzespołu.” Usterkę odnaleziono w przegrodzie ciśnieniowej montowanej w 787. Doprowadziło to do przerwy w produkcji, potrzebne było bowiem skorygowanie zauważonego błędu. Stało się to w minionym roku, jednak nie udało się uniknąć czasowego wstrzymania produkcji.

Wadliwy komponent, działa jak bariera między kabiną załogi a osłoną radaru. Dostarcza go firma Spirit AeroSystems. Ona też przyznała, że doszło do wady konstrukcyjnej tego podzespołu i należało ją wyeliminować.

Analizy przeprowadzone w firmie wskazywały, że wada nie stanowi na tyle poważnego zagrożenia, żeby gotowe i oddane do użytku samoloty musiały być uziemione, czy wycofane z użytkowania z racji bezpieczeństwa. Jednak po sytuacji sprzed kilku lat, czyli wielomiesięcznym uziemieniu Boeingów 737 Max, cały przemysł lotniczy bardzo uważa na podobne sytuacje.

Boeing dmucha na zimne, bo odbija mu się czkawką skandal z Maxami

Przypomnijmy, że w roku 2019 wszystkie Maxy zostały uziemione administracyjną decyzją władz USA, i w konsekwencji też innych krajów. Wada konstrukcyjna w projekcie Maxa doprowadziła w tamtym okresie do dwóch katastrof lotniczych w Etiopii i w Indonezji.

Analityk biznesowy J.P. Morgan Seth Seifman zwraca uwagę w wypowiedzi dla Reutersa, że najnowsza sytuacja to dla Boeinga „niepożądany cień z przeszłości”. W konsekwencji skandalu z Maxem w roli głównej firma bardzo wiele straciła wizerunkowo.

Sprawdzano, czy można używać przegrody dłużej i okazało się, że nie do końca

Teraz najprawdopodobniej zacznie się akcja modyfikacji samolotów z tym elementem, czyli ich wymiana na wersję pozbawioną usterki i poprawnie przetestowaną.

Boeing zapewnił, że poczyni wszelkie starania, aby zarówno linie lotnicze, jak i organy kontrolne były pewne bezpieczeństwa modelu 787.

Pierwsze wersje samolotu Boeinga Dreamliner 787 latają od 2009 r. a produkcja tej konstrukcji zaczęła się w 2007 r. Usterka dotyczy najnowszej wersji konstrukcji. Do stycznia 2023 r. wyprodukowano 1040 takich maszyn w kilku wariantach.

