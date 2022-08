Przesyłki z zagranicznych e-sklepów w punktach pocztowych. Poczta Polska rozszerza współpracę z Packetą

Poczta Polską i Packeta, działająca w Polsce globalna, logistyczna platforma dla e-commerce, poszerzają współpracę. Klienci zyskają możliwość odbioru przesyłki z zagranicznych e-sklepów w sieci punktów odbioru Poczty Polskiej – Pocztex Punkt.

Packeta oferuje polskim e-sklepom możliwość wysyłania przesyłek do zagranicznych odbiorców. Współpraca z Pocztą Polską to wyjście naprzeciw potrzebom polskich klientów, którzy chcieliby robić zakupy w sklepach internetowych działających w innych krajach. Mogą wybrać opcję odbioru przesyłki za pośrednictwem usługi Pocztex Punkt i odebrać przesyłkę w ponad 17 tys. punktach na terenie całego kraju – informuje Poczta Polska.

Packeta realizuje dostawy w 34 krajach. Obecna jest w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oznacza to, że jeśli e-sklep zlokalizowany jest np. w Czechach czy na Węgrzech i ma podpisaną umowę z Packetą, to konsument może złożyć w nim zamówienie i odebrać swoje zakupy bezpośrednio w placówce pocztowej lub dedykowanych punktach odbioru Poczty Polskiej, bez dodatkowych opłat.

Poczta Polska dysponuje siecią ponad 17 tys. punktów odbioru. Poza własnymi placówkami zlokalizowanymi także na stacjach paliw Orlen, kioskach i salonikach Ruch oraz najpopularniejszych sklepach detalicznych, jak Żabka, Lewiatan, ABC czy Delikatesy Centrum, posiada również automaty paczkowe zlokalizowane m.in. w wybranych placówkach pocztowych i sklepach sieci Biedronka.

– Zgodnie z założoną przez nas strategią, w ostatnim czasie intensywnie rozszerzamy działania o współpracę z kolejnymi firmami. Dzięki pozyskaniu nowych partnerów biznesowych oraz rozszerzaniu współpracy z dotychczasowymi, Poczta Polska dysponuje największą w kraju siecią ponad 17 tys. punktów odbioru. Ponadto spółka pracuje nad rozbudową sieci własnych, zewnętrznych automatów paczkowych. Partnerstwo z Packetą jest kolejnym krokiem w rozwoju usług kurierskich – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

– Rynek e-commerce na całym świecie wciąż prężnie się rozwija. Dziś to miejsce, do którego swobodny dostęp chce mieć każdy użytkownik internetu. Intensyfikujemy działania na polskim rynku, czego efektem jest rozszerzenie współpracy z Pocztą Polską. W ten sposób dajemy polskim konsumentom możliwość korzystnych cenowo dostaw z zagranicznych e-sklepów do punktów odbioru Pocztex Punkt – mówi Justyna Andreas, dyrektor zarządzająca Packeta Poland.

Współpraca Packety z Pocztą Polską to kolejny krok w rozwoju firmy na polskim rynku. W 2021 roku dostarczyła przeszło 73 mln paczek i osiągnęła obroty na poziomie ponad 200 mln euro. Firma świadczy też usługi doradcze dla sklepów online, które chcą rozpocząć działalność na nowych rynkach. Packeta posiada w naszym kraju dwa magazyny – w Warszawie i Cieszynie, planuje otwarcie kolejnych obiektów.

