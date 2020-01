Przewóz towarów koleją do portu w Policach będzie łatwiejszy

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Multiconsult Polska umowę na prace projektowe na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu morskiego Police. To kolejny etap przygotowań, które po realizacji robót zwiększą konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Wartość umowy na projekt dokumentacji to około 4,2 mln zł - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).