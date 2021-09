Przewoźnicy alarmują. Rząd jest nieugięty

Żądamy zawieszenia systemu e-Toll do czasu osiągnięcia jego pewnej gotowości – piszą w swoim apelu do premiera Mateusza Morawieckiego sygnatariusze Forum Transportu Drogowego. Czasu zostało niewiele – od 1 października e-TOLL ma być jedynym systemem poboru opłat drogowych, a rząd jest nieugięty.

- Nowy system poboru opłat drogowych e-Toll to pułapka, w którą wpadną 1 października tysiące polskich i zagranicznych przewoźników i kierowców. System nie jest gotowy do pełnego wdrożenia i przejęcia obsługi systemu opłat drogowych od systemu ViaTOLL – piszą w swoim liście otwartym do szefa rządu przewoźnicy.



Problem w tym, że od 1 października stary system ViaTOLL.ma przestać funkcjonować, a nowy - e-TOLL – jak twierdzą przewoźnicy - nie jest w pełni gotowy do obsługi całego ruchu.



- W ocenie użytkowników nowego systemu jest on w początkowej fazie testów "przeprowadzonych na żywym organizmie", a część jego podstawowych funkcjonalności nie została w ogóle udostępniona użytkownikom systemu – piszą przewoźnicy.

Przewoźnicy nie chcą płacić za cudze błędy

Straty po obu stronach

Rząd jest nieugięty

- Z mojego punktu widzenia, jako przewoźnika, sugerowałbym, żeby funkcjonowały oba systemy dopóki rynek sam nie zweryfikuje. co jest dla niego lepsze i bezpieczniejsze – stwierdził. Gdyby nie decyzja o wyłączeniu starego systemu, nie byłoby dzisiaj całego tego zamieszania i niepewności – dodał.Przewoźnicy podkreślają, że swoje zastrzeżenia zgłaszali już od dłuższego czasu. – Spotkaliśmy się z arogancją urzędniczą. Okazało się, że urzędnicy lepiej wiedzą czego potrzebujemy – powiedział Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.- Nie zgadzamy się na obarczanie przedsiębiorców odpowiedzialnością za zaniedbania, których nie są sprawcami, to nie my jesteśmy zobowiązani dbać o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury drogowej – czytamy w liście do premiera.- Nie uchylamy się od płacenia, chcemy jednak, aby system był przyjazny – podkreślił Jan Buczek, dodając, że obecne decyzje oznaczają, że od października przestanie działać całkiem nieźle funkcjonujący system, który przynosił dziennie 5,5-6 mln zł wpływów do KAS.Co się stanie po wyłączeniu ViaTOLL? - Wpływy spadną, bo część przewoźników, część osób korzystających z tego systemu, nie jest w stanie się w nim zarejestrować. Są to błędy wynikające z niefunkcjonalności tego systemu, z nieprawidłowego działania i tą odpowiedzialność będzie musiała wziąć na siebie administracja skarbowa, która wkrótce zapcha się samymi roszczeniami, czyli karami za naruszanie systemu opłat. Jeżeli jest oczywisty błąd systemowy, to nie da się scedować odpowiedzialności na Bogu ducha winnego użytkownika – tłumaczy Karol Rychlik.Na zmianę stanowiska rządu większych nadziei jednak nie ma. - Nie ma możliwości przedłużenia działania starego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL, zostanie on wyłączony 30 września br. i od tego czasu opłaty będzie można uiszczać wyłącznie w systemie e-TOLL - poinformował we wtorek na konferencji szef resortu finansów Tadeusz Kościński.- System e-TOLL już działa i na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych w nim około 481 tys. pojazdów zarejestrowanych - powiedział Kościński, dodając, że dziennie w nowym systemie rejestruje się od 30 do 40 tys. pojazdów.- Wierzę, że do czwartku większość się zarejestruje - powiedział minister.W nowym systemie można się rejestrować od końca maja br., a wnoszenie opłat możliwe jest od 24 czerwca tego roku. Od tego dnia można płacić za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). 24 czerwca uruchomiono wszystkie usługi związane z nowym systemem.Od 3 września tego roku dostępna jest szybka rejestracja w e-TOLL dostępna dla osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystanie z tego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej.Krajowa Administracja Skarbowa, która zarządza poborem opłat na drogach krajowych, aby zachęcić firmy do przechodzenia na nowy system, zaoferowała przewoźnikom zniżki w opłatach za przejazd dofinansowanie urządzeń naliczających opłaty