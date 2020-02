Przewoźnicy kolejowi dodali 0,5 mln pasażerów

Urząd Transportu Kolejowego uwzględnił ostateczne dane przewoźników i dodał 490 tys. osób, do liczby pasażerów w 2019 r. Było ich zatem łącznie 335,9 mln. Ponadto informuje, że na podobnym poziomie jak rok wcześniej utrzymała się liczba skarg pasażerów na jakość usług. Niewielkie były korekty transportu towarów koleją.

Przewozy towarowe

Choć w ostatnich pięciu latach znacznie zwiększyła się liczba osób, korzystających z pociągów (z 280 mln w 2015 r. do 335,9 mln w 2019 r.), to liczba skarg zmalała w tym okresie, bowiem w 2015 r. było ich 1625.Kolejarze nie mogą być jednak zadowoleni ze swoich usług, gdyż w ostatnim pięcioleciu było już mniej skarg zgłoszonych do UTK w 2017 r. - 1152.W 2019 r. koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 13,9 mln ton (5,5 proc.) w porównaniu do 2018 r.Wyniki za pierwsze i drugie półrocze 2019 r. były zbliżone, jednak w porównaniu z 2018 rokiem większy był spadek masy przewożonych towarów w drugiej połowie roku, informuje UTK.Ponad 40,3 proc. wolumenu przewozów wykonało PKP Cargo, który był jednak mniejszy niż rok wcześniej. UTK wskazuje bowiem, że w 2019 r. pojawili się nowi przewoźnicy świadczący usługi transportu towarów (łącznie ośmiu), należący do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów np. kruszyw.Łącznie operatorzy, których udział każdego w rynku nie przekraczał 1 proc., przetransportowali łącznie 13 proc. masy ładunków.Wszyscy operatorzy wykonali w 2019 r. pracę przewozową 55,9,mld tonokilometrów, która była niższa niż w 2018 r. o 3,7 mld tnkm (o 6,3 proc.). Pociągi przewoziły towary na średnią odległość 236 km, która była o 2 km krótsza, niż w 2018 r.Urząd podkreśla też postępującą zmianę taboru cargo kolejowego. Dane na koniec trzeciego kwartału 2019 r. wskazują, że przewoźnicy mieli ponad 150 sztuk lokomotyw elektrycznych oraz ponad 6200 wagonów, których wiek nie przekracza 10 lat. Jednak średnia wieku taboru nadal jest wysoka o sięga 30 lat.