Przewoźnicy omijają niewygodny temat, ale to się może zmienić

Cezary Raczyński, prezes mLeasing, zwrócił uwagę na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, że jeśli chodzi o dekarbonizację transportu drogowego, to między oczekiwaniami a faktami jest spora przepaść . Za kilka lat może się to jednak zmienić.

Zdaniem Cezarego Raczyńskiego konieczność dekarbonizacji transportu drogowego przyszła w trudnym dla branży momencie. Dotykają ją problemy wywołane przez agresję Rosji na Ukrainę, a już wcześniej borykała się ona np. z brakiem ludzi do pracy. Poza tym jest w Polsce bardzo rozdrobniona. 60 proc. firm transportu drogowego ma poniżej czterech zestawów, czyli ciągników z naczepami, i realizują one tylko 15 proc. przewozów. W efekcie nie mają kapitału na to, żeby sobie pozwolić na elektryczną ciężarówkę, która jest trzykrotnie droższa od spalinowej, abstrahując od tego, że jej zasięg nie pozwala na razie na organizację uzasadnionych ekonomicznie przewozów.

Nic więc dziwnego, że dekarbonizacja to nie jest dziś główny temat w branży. Są sprawy, które o wiele bardziej absorbują przewoźników, np. zamówienia, stawki, czy wspomniane wyżej zatrudnienie kierowców.

To się może jednak zmienić lada moment. Coraz więcej firm będzie musiało raportować swój ślad węglowy. Zapytają więc o niego obsługujących ich przewoźników. Śladem węglowym swojego portfela zainteresował się też mLeasing.

- Policzyliśmy, że transport ciężki, jeśli chodzi o leasing, stanowi 25 proc. wartości naszego portfela, tj. 3,5-4 mld zł, ale odpowiada za 60 proc. jego emisji. Za chwilę będziemy się musieli zastanowić, w jaki sposób sobie z tymi 60 proc. poradzić. Pewnie będziemy preferować ciężarówki z nowymi napędami, z nową technologią - powiedział Cezary Raczyński.

Kolejnym ważnym momentem będzie objęcie transportu drogowego od 2027 r. system handlu emisjami (ETS). Spowoduje to obciążenie silników spalinowych kosztami środowiskowymi. Z drugiej strony koszty napędów alternatywnych mogą być już wtedy znacznie niższe niż teraz. Rewolucja może wtedy ruszyć z kopyta.

