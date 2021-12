Przewoźnicy ratują się w sprawie pensji pracowników. Uzyskali korzystną zmianę

Nadchodzi wzrost kosztów w firmach transportu drogowego związany z podniesieniem płac kierowców, którzy pracują za granicą. Już od 2 lutego przyszłego roku mają być traktowani jak pracownicy delegowani, a nie jak pracownicy w podróży służbowej. Wszystko wskazuje na to, że branży uda się jednak trochę utargować.

Od 2 lutego przyszłego roku, jeśli parlament uchwali ten przepis w kształcie proponowanym przez rząd, nie będzie już podróży służbowych kierowców pracujących w międzynarodowym transporcie drogowym.- Zapis w projekcie ustawy, który w lipcu trafił do konsultacji społecznych, po prostu likwidował diety i ryczałty dla wszystkich kierowców i już. W naszym przekonaniu było to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla firm transportowych. Zwiększenie wynagrodzenia to zwiększenie tzw. jego pochodnych, to jest podatków i składek ZUS. Koszty pracy wzrosłyby znacznie. Obecnie w przypadku wypłacanych diet i ryczałtów tego obciążenia nie ma.Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby ustawa nie ograniczała się tylko do likwidacji podróży służbowych, ale żeby kierowcy zostali uznani za pracowników świadczących pracę za granicą, tak jak to jest np. w branży budowlanej na kontraktach zagranicznych polskich firm. Wtedy pracodawca ma możliwość obniżenia podstawy ozusowania i opodatkowania płacy pracownika. Dziś ten limit wynosi niewiele ponad 5 tys. zł brutto a w przyszłym roku zostanie podniesiony do 5,9 tys. zł.- Tak. Zabiegaliśmy, aby taki zapis o objęciu kierowców delegowaniem znalazł się wprost w ustawie. Resort cały czas nam odmawiał, ale ostatecznie w projekcie, który Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia, ten zapis się znalazł. Chodziło o to, aby możliwość obniżenia należności podatkowo-ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców transportowych nie budziła żadnych wątpliwości interpretacyjnych, co mogłoby doprowadzić do sporów z ZUS-em czy organami podatkowymi.- Tak, dlatego podczas prac legislacyjnych w Sejmie podziękowałem w imieniu branży transportowej wiceministrowi Rafałowi Weberowi, odpowiedzialnemu w Ministerstwie Infrastruktury za prace nad tym projektem, za to minimum, którego branża oczekiwała. Zmiana zasad wynagradzania kierowców i tak będzie generowała wzrost kosztów dla firm transportowych, ale przyjęte rozwiązanie minimalizują, naszym zdaniem, negatywne skutki do takiego poziomu, jaki jest dziś możliwy.- Negatywnie. Przewoźnicy dostaną ustawę za pięć dwunasta. Pakiet mobilności został przyjęty w Brukseli w lipcu 2020 r. Dokładnie rok temu apelowaliśmy do ministra infrastruktury o to, żeby kwestie związane z wynagrodzeniami miały priorytet w stosunku do innych zapisów w ustawie o transporcie drogowym.Chodzi o to, że zmiany dotyczące czasu pracy kierowców będą wymagały modyfikacji umów o pracę, a to żmudna procedura opierająca się na przepisach kodeksu pracy. Ustawa może wejść w życie z dnia na dzień, ale przedsiębiorca nie może jej z dnia na dzień zastosować w swojej firmie. Kiedy ma o zmianach powiedzieć pracownikom? Kiedy uzgodnić nowe warunki wynagrodzenia?Według mojej oceny Sejm uchwali nowe przepisy do końca tygodnia. Później trafią one do Senatu, który ma posiedzenie w drugim tygodniu stycznia. Zapewne zgłosi jakieś poprawki i znowu ustawa trafi do Sejmu, który je przyjmie albo odrzuci. Liczę, że zostanie ostatecznie uchwalona w trzecim tygodniu stycznia i trafi do podpisu prezydenta.Moim zdaniem nie ma na to szans. Nie ze wszystkich rozwiązań jesteśmy zadowoleni, ale trzeba polskie prawo dostosować do unijnych rozwiązań, niezależnie od tego jak oceniamy te przepisy.Niezależnie od tego należy prowadzić pracę nad zmianami prawa unijnego. Jeżeli uda się w przyszłości poprawić pakiet mobilności, np. wykorzystując argumenty związane z ochroną środowiska (chodzi o zapis mówiący o obligatoryjnym powrocie pustych ciężarówek do baz - red.) będzie to chwalebne. Jednak dziś musimy zadbać o to, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik, żeby polscy przewoźnicy mogli nadal świadczyć usługi przewozowe.- To trudne pytanie. Na pewno czas, w którym przeprowadza się zmiany, nie jest fortunny. Mamy pandemię, galopującą inflację, wzrost ceny paliwa, chociaż przyznaję, że ostatnio nieco się ona ustabilizowała. Ale jest jak jest. Wiemy, że koszt funkcjonowania firm transportowych po wprowadzeniu nowych przepisów wzrośnie. Dziś przewoźnicy zadają sobie pytanie, jak to przełoży się na stawki za usługi przewozowe. Gdyby to oni je ustalali, sprawa byłaby prostsza, ale robi to rynek. Spodziewam się, że jakiś wzrost nastąpi i ostateczności przełoży się na klienta, który zapłaci więcej za produkt czy usługę.Sytuacja będzie dynamiczna. Rozwiązania zawarte w pakiecie mobilności nie dotykają tylko polskich firm, ale także z innych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Węgrów, Czechów Bułgarów, którzy także mają swój udział w rynku. U nich też wstąpi wzrost kosztów usług. Oczywiście, polskim firmom doskwiera dziś duża niepewność. Myślę jednak, że nie po to pracowały przez tyle lat na swój dorobek w Europie, żeby go utracić. Będą robiły wszystko, żeby utrzymać pozycję lidera.Czytaj także: Pakiet mobilności już komplikuje życie. A może być jeszcze gorzej