Operator transportowy i logistyczny Grupa Trans Polonia miał w pierwszym półroczu 2023 przychody na poziomie 102 milionów złotych. Największy udział w przewozach firmy mają obecnie produkty chemiczne.

W pierwszej połowie 2023 roku Trans Polonia miała skonsolidowane przychody na poziomie 102,4 miliona złotych, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku minionego o 11,7 procent. Zysk netto po pierwszych sześciu miesiącach tego roku przekroczył 4,3 miliona złotych, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 68,3 procent.

Grupa realizuje zdecydowaną większość operacji zagranicą, głównie w Europie Zachodniej. Działalność operacyjna prowadzona jest przez dwie spółki przewozowe zlokalizowane w Belgii i w Niemczech. Obie firmy specjalizują się w transporcie ładunków chemicznych.

Obecnie przychody z działalności zagranicznej stanowią 80,8 procent przychodów. Przed rokiem było to 73,5 procent.

- Zgodnie z założeniami zwiększamy skalę naszej działalności w strategicznym obszarze płynnej chemii, w którym realizujemy przewozy, przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. Korzystne wyniki finansowe, przepływy operacyjne i sytuacja bilansowa pozwalają nam na systematyczny wzrost floty, którą dysponujemy, realizację nowych przedsięwzięć, jak i wypłatę dywidendy. Liczymy na systematyczny wzrost biznesu w najbliższych kwartałach, choc obserwujemy pewne spowolnienie gospodarcze szczególnie w Niemczech - mówi w komunikacie wiceprezes firmy Trans Polonia Krzysztof Luks.

Średniookresowym celem strategicznym jest osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie skonsolidowanym, który przekraczać będzie 300 milionów złotych.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Dariusz Cegielski i podmioty z nim związane, którzy dysponują pakietem 35,29 procent akcji, Peter Gyllenhammar (20,36 procent) oraz OFE Nationale-Nederlanden (7,78 procent).

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.