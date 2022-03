Przewozy intermodalne w Polsce rosną, ale mogłyby rosnąć szybciej

Przewozy kontenerowe są jednym z nielicznych segmentów polskiego rynku kolejowego, w których w ostatnim czasie dało się zaobserwować systematyczny wzrost. Jednak bez zmniejszenia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej, zwiększenia dostępności infrastruktury terminalowej oraz zaplecza portów morskich, nie możemy liczyć na rozwój przewozów intermodalnych.

W opracowaniu Bold moves to boost European rail freight, opublikowanym przez firmę doradczą McKinsey, wymieniono trzy elementy, które pozwoliłyby na wzrost roli kolei w przewozach towarowych.Przede wszystkim wskazano na potrzebę rozbudowy efektywnych połączeń między wschodem a zachodem Europy, gdzie istnieje znaczący potencjał przewozowy do przesunięcia ładunków z transportu drogowego na kolej. Wymaga to zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak i stosowania nowych modeli biznesowych przez podmioty funkcjonujące na rynku TSL.Drugim niezbędnym elementem ma być zwiększenie roli kolei na zapleczu portów morskich. Trzecim, ale nie mniej ważnym – pozyskanie przez kolej nowych klientów spoza branż, które były obsługiwane do tej pory.– Nasze obserwacje i wieloletnie doświadczenie mówią, że dziś wzrost udziału kolei w przewozach towarowych wynika w dużym stopniu z długofalowego rozwoju konteneryzacji. Efekty realizacji takiej strategii widać na przykładzie Niemiec i Austrii. Nadawcy ładunków rozumieją, że przyszłość jest za transportem intermodalnym. To zresztą jeden z powodów, dla których chcemy zwiększać naszą obecność w intermodalnych przewozach pomiędzy Polską i Niemcami - stwierdza Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal.Jak wskazują eksperci McKinsey, aby osiągnąć cel związany z odbudową przewozów towarowych koleją, organy regulacyjne wraz z zarządcami i właścicielami infrastruktury powinny rozważyć pewne działania.Dotyczą one m.in. zintegrowanego podejścia do kształtowania stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej i drogowej oraz patrzenia na infrastrukturę z punktu widzenia dobra publicznego, analizy istniejących warunków konkurencji na rynku usług kolejowych i jego fragmentaryzacji, potrzeby rozbudowy linii kolejowych przeznaczonych do przewozów towarowych, a także stworzenia warunków do wdrożenia rozwiązań cyfrowych w sferze kolei.Na tle umiarkowanego wzrostu lub trendów malejących w towarowych przewozach kolejowych dobre wyniki w ostatnich 10 latach odnotowano na wielu rynkach w segmencie przewozów intermodalnych.Największy (czterokrotny) wzrost przewozów kontenerów i nadwozi wymiennych koleją nastąpił w Polsce. Wśród innych dużych kolejowych rynków towarowych znaczący, 76-procentowy wzrost dał się zaobserwować w Holandii, 52-procentowy we Włoszech i 47-procentowy na rynku czeskim. Segment intermodalny w Niemczech wzrósł o ok. 20 proc.Nie czekając na długofalowe efekty regulacji i transformacji sektora kolejowego, przedsiębiorstwa z branży TSL inwestują we własny tabor, wdrażają nowoczesne rozwiązania informatyczne i rozszerzają siatkę swoich połączeń.Jak mówi Marcin Witczak, przewozy intermodalne pozwalają w obecnych, niepewnych czasach, obfitujących w różnego rodzaju turbulencje, zapobiec wielu problemom na rynku transportu drogowego, takim jak brak dostępnych samochodów, rosnące stawki czy niewystarczająca liczba pozwoleń w transporcie międzynarodowym oraz wielogodzinne oczekiwanie na granicy.Przewozy kontenerowe są jednym z nielicznych segmentów polskiego rynku kolejowego, w których w ostatnim czasie dało się zaobserwować systematyczny wzrost.W latach 2018–2019 liczba przewożonych kontenerów rosła w tempie średnio 13 proc. rocznie, a w 2020 r. roczny wzrost wyniósł aż 25 proc., osiągając rekordowy poziom 2,7 mld TEU. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowych przewozów towarowych zwiększył się do blisko 11 proc.- Przykład wielu krajów pokazuje, jak duże znaczenie ma transport intermodalny, jak również jak to znaczenie rośnie. Jednak sposób, w jaki je nadajemy, pozostawia wiele do życzenia. Z kolei sposób, w jaki będziemy to robić w przyszłości, jest odrębną kwestią. Będzie to z pewnością efekt wielu wypadkowych związanych ze spójnym, zintegrowanym podejściem do transportu intermodalnego - wskazuje Grzegorz Fingas, dyrektor ds. rozwoju EP Cargo Polska.Przyznaje, że można się na chwilę zachłysnąć udziałem przewozów intermodalnych w rynku na poziomie 10 proc. czy ponad 14-procentowym udziałem mierzonym pracą przewozową, ale trzeba pamiętać, że startowaliśmy w 2012 r. od 1 mln TEU.- Ogromnym wysiłkiem całego rynku kolejowego, z wszelkimi tego konsekwencjami, skutecznie poprawiamy jakość infrastruktury, ale bez skorelowanych działań w tym zakresie, jak choćby zmniejszenia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej, zwiększenia dostępności infrastruktury terminalowej oraz zaplecza portów morskich, nie możemy liczyć na rozwój przewozów intermodalnych. Przede wszystkim należy zrozumieć, że transport intermodalny występuje na styku wielu gałęzi transportowych – i nie uda się osiągnąć ambitnego celu strategicznego, jakim jest przeniesienie 30 proc. ładunków przewożonych na odległość ponad 300 km, do 2030 r. – podsumowuje Grzegorz Fingas.Koniunktura na rynku przewozów morskich była czynnikiem, który w okresie pandemii sprzyjał rozwojowi przewozów koleją między Azją a Europą. Wyniki za pierwsze trzy kwartały 2021 r. dają podstawy do stwierdzenia, że segment przewozów intermodalnych w Polsce siódmy rok z rzędu utrzymał wysokie tempo wzrostu.