Przewozy intermodalne wyhamowały. Powodem zmiana kierunku dostaw

Przewozy intermodalne w III kwartale 2022 r. osiągnęły ponad 6,6 mln ton, co oznacza spadek o 2,3 proc. rdr - poinformował w piątek Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Dodał, że wykonana w tym czasie praca przewozowa to ponad 2,2 mld tonokilometrów, tj. 3,4 proc. więcej rdr.

Jak podał Urząd w piątkowym komunikacie, od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 441 tysięcy jednostek, co stanowiło ponad 706 tys. TEU (ang. Twenty feet Equivalent Unit - to podstawowa jednostka stosowana w transporcie kontenerowym, odpowiadająca wymiarom kontenera). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 2,1 proc. (wg TEU o 3,9 proc.).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2022 r. wyniosła ponad 6,6 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,2 mld tonokilometrów. Porównując te wyniki z analogicznym okresem ubiegłego roku masa ładunków spadła o 2,3 proc., a praca przewozowa osiągnęła wzrost o 3,4 proc. Wyniki te są jednocześnie na poziomie porównywalnym do minionego kwartału - dodał UTK.

Według prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry, na wyhamowanie wzrostów przewozów intermodalnych wpływa zarówno niepewna sytuacja za wschodnią granicą wywołana agresją Rosji na Ukrainę i poszukiwanie alternatywnych środków transportu oraz nowych kanałów dystrybucji ładunków ze wschodu na zachód. "Nie bez znaczenia jest również zmiana kierunku dostaw i priorytety dla przewozu surowców energetycznych" - zaznaczył.

Urząd podał, że w III kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 21 licencjonowanych przewoźników, natomiast w II kwartale 22 przewoźników.

W trzech kwartałach 2022 r. w przewozach intermodalnych przetransportowano 19,8 mln ton, 1,3 mln sztuk jednostek, co w przeliczeniu na TEU stanowiło 2,2 mln sztuk. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku oznacza to zmniejszenie masy o 0,13 proc., wzrost liczby jednostek o 0,9 proc. i spadek liczby TEU o 0,5 proc.









