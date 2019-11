Przewozy międzynarodowe rosną szybciej niż krajowe

W komunikacji międzynarodowej polscy przewoźnicy kolejowi realizują już prawie 1/3 wolumenu transportu oraz blisko połowę pracy przewozowej. Jej dynamika jest większa niż przewozów w kraju. W strukturze transportu międzynarodowego nadal dominują surowce, ale szybko rosną inne grupy towarów, szczególnie w kontenerach.





Tranzyt

Rola portów morskich

W transporcie w kraju pociągi pokonywały w 2018 r. średnią odległość 197,7 km. Natomiast wywożąc towary z Polski przebywały one średnio 316,58 km, w imporcie - 279,44 km, a w tranzycie 603,9 km.W porównaniu z 2014 r., średnie odległości przewozów koleją w kraju wzrosły o 12 proc. (o 21 km), w transporcie międzynarodowym – pozostały w zasadzie bez większych zmian.UTK podkreśla, że na przewozy międzynarodowe w mniejszym stopniu, niż krajowe, wpływają ujemne skutki robót torowych – zamknięć odcinków i objazdy.Patrz też: Koleje cargo płacą wysoką cenę za remonty torów Największy udział w ruchu międzynarodowym miały w 2018 r. pociągi spółek grupy PKP – prawie 64 proc. w ujęciu wagowym (w tym PKP Cargo – 50,8 proc., PKP LHS – 12,9 proc.). Na DB Cargo Polska przypadło 6,7 proc. wolumenu transportu, CTL Logistics - 5,5 proc., Lotos Kolej - 3,3 proc., CD Cargo - 3,2 proc., Inter Cargo - 2,6 proc., Captrain Polska - 2,2 proc.Największy wolumen towarów przetransportowano z Ukrainy do Czech (951 tys. ton, głównie rudy metali) oraz z Rosji do Czech (810 tys. ton; węgiel kamienny, rudy metali i produkty rafinacji ropy naftowej), co stanowiło ok. 23 proc. masy całego tranzytu przez Polskę.UTK zwraca uwagę na przewozy towarów z Kanady w tranzycie na Słowację i do Czech (880 tys. ton - rudy metali, metale oraz węgiel). Z Niemiec na Białoruś w tranzycie przewieziono 602 tys. ton ładunków, z Chin do Niemiec – 449 tys. ton.Najwięcej połączeń tranzytowych jest w relacjach pomiędzy wschodem a zachodem. W 2018 r. w tranzycie pomiędzy Rzepinem a Małaszewiczami wytrasowano ponad 3 tysiące pociągów.Istotnym szlakiem tranzytowym jest odcinek między stacją graniczną w Zebrzydowicach a stacją Korsze, zlokalizowaną w pobliżu przejścia granicznego w Skandawie, skąd następnie pociągi trafiały do Obwodu Kaliningradzkiego. Większość z nich przewoziła półprodukty na potrzeby zakładów produkujących samochody KIA w Żylinie.Duże potoki ładunków w tranzycie kolejowym dla sektora motoryzacyjnego występowały też pomiędzy Zebrzydowicami a Małaszewiczami.Bardzo ważną rolę dla tranzytu pełnią porty morskie. Według deklaracji przewoźników ponad 1/3 ładunków w tranzycie została przewieziona z wykorzystaniem portów. Widoczna jest ich rola, zwłaszcza w zakresie transportu ładunków masowych.Podczas gdy transport intermodalny w korytarzu Bałtyk–Adriatyk ma niewielką skalę, polskie porty stanowią ważny punkt dla przewozu ładunków w tranzycie na potrzeby m.in. hut, zakładów przemysłowych, producentów samochodów czy wymiany drobnicy m.in. dla Czech, Słowacji czy Węgier, stwierdza UTK.Rośnie rola kolei w obsłudze towarów tranzytowych w kontenerach, odprawianych w portach polskich, szczególnie w Gdańsku. Nadal spory jest udział takich towarów w tranzycie z portów w Hamburgu (66 tys. TEU).- Ważną rolę w wymianie międzynarodowej odgrywają porty morskie - stwierdza Radosław Pacewicz, wiceprezes UTK. - Dlatego istotne jest zapewnienie dostępności i odpowiedniej przepustowości na trasach do nich prowadzących. Występuje też potrzeba działań na rzecz przeniesienia części ładunków jadących w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej.