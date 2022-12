Przewozy są coraz droższe. W dwa lata podrożały o 1/4

W transporcie należy spodziewać się w najbliższym czasie spadku popytu na fracht, a ceny przewozów są coraz droższe.

Wyraźnie widać, że stawki za fracht w poszczególnych krajach systematycznie rosły, a największe odbicie odnotowano w 2022 r. Wpływ na taki wzrost mają przede wszystkim 3 czynniki.

Po pierwsze, jest to rosnąca już od 2021 inflacja, która przyspieszyła w wyniku wojny w Ukrainie i stale rośnie w całej Unii Europejskiej, ale najszybciej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Inflacja rośnie także w wyniku wzrostu cen surowców i ciągle wysokiego poziomu konsumpcji podsycanego jeszcze publicznym wsparciem po pandemii.

Następną przyczyną są rosnące ceny paliw, co widać wyraźnie od drugiego kwartału 2020 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ponadto wojna w Ukrainie, przyczyniła się (od marca 2022 r.) do skokowego wzrostu cen surowców energetycznych oraz dalszego wzrostu inflacji.

Wzrost inflacji w strefie euro przyczynił się do podnoszenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, co również odbiło się na wzroście cen za fracht w strefie euro.Wyższe stopy procentowe spowodowały wzrost kosztów floty samochodowej, ponieważ poskutkowały rosnącymi cenami leasingu czy też jego przedłużaniem.

Rosnąca inflacja główną przyczyną wzrostu cen użytkowania floty transportowej, zwłaszcza poza strefą euro

Wielu przewoźników przestało być stać na zakup nowych pojazdów. I tu rosnące ceny floty transportowej mogą być najbardziej widoczne w krajach UE spoza strefy euro, a więc w Polsce, Rumunii, Czechach czy krajach bałtyckich, bo w państwach strefy euro inflacja jest niższa, niż w tych spoza.

Wzrost stawek za fracht w 3 krajach UE widać na poniższym wykresie.

Szczególny wpływ na to, co dzieje się w Europie ma spowolnienie niemieckiej gospodarki, którą odczuwa cały kontynent. W sierpniu tego roku nastąpił spadek cen za fracht w Niemczech, co według ekspertów jest symptomem zbliżającej się recesji i spadku popytu na usługi transportowe. Na polskim rynku na razie widoczna jest stabilizacja.

Kolejnym zwiastunem recesji jest notowany spadek nowych samochodów użytkowych. Na ujemne wyniki sprzedaży ma wpływ przede wszystkim wyraźny spadek zarejestrowanych pojazdów dostawczych (poniżej 3,5 t). Ogólny wolumen zarejestrowanych pojazdów spadł w porównaniu do ubiegłego roku o 8 procent, a w segmencie pojazdów dostawczych aż o 12,1 procent. Ale w pozostałych segmentach sprzedaży ciężarówek wyniki wyglądają już bardziej zachęcająco.

W segmencie ciężkich pojazdów użytkowych od 16 ton słupki wzrostu poszybowały aż do 24,4 procent. Wzrosty odnotowały wszystkie europejskie rynki przewozowe, choć najwięcej ciężarówek przybyło na rynkach Europy Środkowej.

Optymistycznie wyglądają także wyniki dotyczące rejestracji średnich i ciężkich pojazdów użytkowych (MHCV). Po stagnacji w lipcu, sierpniowe wyniki w tym segmencie okazały się mocno poszybować w górę (18,1 procent). Najważniejsze trendy widoczne są na poniższym wykresie.

Dekarbonizacja i cyfryzacja transportu coraz istotniejsze dla funkcjonowania łańcuchów dostaw

Raport zwraca uwagę, że przewoźnicy coraz bardziej zwracają uwagę na kwestie ochrony klimatu i stawiają na tzw. green logistics, starając się zmniejszyć emisyjność transportu, zwłaszcza, że rozwiązania bardziej zrównoważone obniżają także koszty transportu.

Niebawem banki przy rozpatrywaniu kredytów będą brać pod uwagę nie tylko historię kredytową, ale również fakt czy finansowane rozwiązania są zgodne z unijną polityką klimatyczną. Unijny pakiet Fit for 55 przewiduje, że za 8 lat w samochodach dostawczych i ciężarowych emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o 55 procent, a w roku 2050 kraje unijne osiągną neutralność klimatyczną.

Elektryczne ciężarówki znajdują się wciąż w fazie testów, podczas gdy prawdziwa alternatywa, czyli ciężarówki zasilane gazem stały się nieopłacalne wskutek gigantycznych podwyżek cen paliwa. Dużym wyzwaniem dla dekarbonizacji transportu jest budowa szybko ładujących ładowarek również do aut ciężarowych.

Dekarbonizacja transportu drogowego jest pilnym wyzwaniem, jako że generuje on blisko 25 procent wszystkich emisji w Europie. Okazuje się również, że w największym stopniu problemem stała się tzw. logistyka 1 mili – z magazynu do klienta, w związku z rosnącym rynkiem e-commerce.

Wreszcie istotną kwestią jest zmniejszenie śladu węglowego wynikającego z magazynowania towarów i tu również branża zaczyna stawiać na budowę coraz bardziej zrównoważonych magazynów napędzanych fotowoltaiką i pompami ciepła, ale nadal proces dekrabonizacji branży przebiega dość wolno, chociażby ze względu na jej niedostateczną cyfryzację. Digitalizacja łańcuchów dostaw to według autorów raportu większa możliwość redukcji kosztów i śladu węglowego.

Nadchodząca recesja obniży popyt na przewozy, ale nie załamie branży

Jeśli chodzi o nadchodzący kryzys gospodarczy autorzy raportu przewidują, że nie dojdzie do załamania w branży transportu drogowego, a raczej nastąpi spowolnienie nie objawiające się gwałtownym spadkiem zapotrzebowania na capacity wszędzie i w takim samym stopniu, a raczej lokalnymi spadkami na konkretnych trasach, w konkretnych sektorach gospodarki. Jednak kryzys z pewnością obniży zapotrzebowanie na przewozy.

Menedżerowie logistyki w większości krajów europejskich szukają już rozwiązań, które mają im zapewnić ciągłość dostaw. Przede wszystkim przenoszą centra produkcyjne bliżej miejsc dystrybucji i szukają dostawców bliżej siebie. Wszystko po to, aby zmniejszyć zależność od długodystansowego transportu drogowego, ale przede wszystkim i dalekomorskiego.

Należy również pamiętać o kolejnym czynniku jakim są bardzo wysokie ceny gazu, a produkcja w wielu firmach, zwłaszcza niemieckich jest mocno od niego uzależniona. W związku z tym wiele przedsiębiorstw zdecydowało się ją obniżyć, co również zmniejszy zapotrzebowanie na transport.