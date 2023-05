Przez 5 lat w Polsce FlixBus trzykrotnie zwiększył liczbę linii

FlixBus ma obecnie w polskiej siatce połączeń ponad 130 tras krajowych i zagranicznych. W porównaniu do 2018 roku, dziś całkowita liczba linii z przystankami w Polsce jest aż trzykrotnie większa - poinformowała spółka.

W ciągu 5 lat FlixBus dodał 120 destynacji dostępnych z największych miast

Szczególny wzrost dotyczy połączeń nocnych, które początkowo stanowiły zaledwie 10 proc. całej oferty na polskim rynku. Obecnie niemal połowa połączeń FlixBusa z przystankiem w Polsce to linie, na których autobusy pokonują część lub nawet całość trasy nocą.

Najwięcej połączeń FlixBusa rusza z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Poznania oraz z Gdańska. Z wymienionych miast można obecnie dotrzeć do ponad 190 destynacji w Polsce i za granicą.

W ciągu ponad 5 lat funkcjonowania na polskim rynku, FlixBus zwiększył możliwości podróżowania z polskich hubów aż kilkukrotnie. W tym czasie dodano ponad 120 destynacji krajowych i zagranicznych, dostępnych bezpośrednio z największych miast.

Najpopularniejsze zagraniczne kierunki FlixBusa, dostępne bezpośrednio z głównych miast, to europejskie stolice: Berlin, Praga, Wiedeń i Budapeszt. Z przesiadką z Polski pasażerowie FlixBusa najchętniej podróżują do Zurychu, Barcelony i Madrytu.

Oprócz rozbudowania zasięgu siatki połączeń i dodawania kolejnych przystanków, zwiększono także częstotliwość kursowania między miastami. Przykładowo, od 2018 roku liczba kursów z Wrocławia do Berlina wzrosła o 140 proc., a z Warszawy do Berlina aż o 200 proc.

Na obu wymienionych relacjach autobusy FlixBusa kursują nawet 13 razy dziennie. Ponadto, liczba dziennych połączeń FlixBusa z Warszawy do Pragi dziś jest niemal dwukrotnie większa niż w 2018 roku - jest to nawet 8 kursów dziennie.

W siatce połączeń FlixBusa pojawia się coraz więcej małych miast w Polsce

Oprócz rozwoju największych miast przesiadkowych, w siatce połączeń pojawia się coraz więcej małych miast w Polsce. - Obecnie docieramy do ponad 80 mniejszych miejscowości w Polsce o wielkości do 20 000 mieszkańców. To aż czterokrotnie więcej w odniesieniu do momentu, gdy stawialiśmy pierwsze kroki na polskim rynku - mówi Michał Leman dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Obecnie w siatce połączeń znajduje się ponad 50 regularnych oraz sezonowych linii, którymi można bezpośrednio dotrzeć do 9 portów lotniczych w Polsce. Rozbudowana siatka połączeń FlixBusa pozwala również na dotarcie do innych europejskich lotnisk m.in w Berlinie, Rydze, Wiedniu oraz Budapeszcie.

- Naszym głównym konkurentem jest samochód, nie samolot czy pociąg. Dlatego otwieramy nowe kierunki oraz zwiększamy częstotliwość kursów na trasach, które zamiast autem można odbyć autobusem. Zależy nam również na zaspokajaniu potrzeb osób, które wybierają różne środki transportu podczas swoich podróży - podkreśla Michał Leman.

