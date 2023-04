Przez sankcje Aerofłot serwisuje swoje samoloty w Iranie

Rosyjska linia lotnicza Aerofłot, wobec której obowiązują sankcje m.in. USA i UE, zdecydowała się serwisować swoje samoloty w Iranie - poinformowało we wtorek Radio Swoboda za rosyjskimi mediami i kierownictwem Aerofłotu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pierwsza maszyna typu Airbus Aerofłotu została wysłana do Teheranu na początku kwietnia. Prace remontowe zostaną przeprowadzone przez specjalistów irańskiego przewoźnika Mahan Air.

Przedstawiciele Aerofłotu przekonują, że jest to "wysokiej jakości" operator lotniczy, który "posiada niezbędne zaplecze materialne, certyfikaty i ogromne doświadczenie". Wcześniej rosyjska linia zwracała się w sprawie naprawy swoich maszyn do zarejestrowanej w Hongkongu firmy HAECO - czytamy na portalu Radia Swoboda.

Jak dodano, na początku kwietnia Aerofłot dysponował 178 samolotami Airbus i Boeing.

Pod koniec lutego 2022 roku w konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę m.in. Stany Zjednoczone i kraje UE wprowadziły ograniczenia wobec rosyjskich linii lotniczych. Dotyczyły one m.in. wykonywania połączeń do państw zachodnich. UE zakazała też eksportu do Rosji towarów i technologii stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku władze w Moskwie zalegalizowały tzw. "kanibalizację" samolotów, czyli wymontowywanie części z jednych maszyn w celu naprawy innych. Zezwolono też na wykorzystywanie nieoryginalnych komponentów w samolotach obcej produkcji, które pozostają w Rosji.

Minister obiecuje nową jakość na polskim wybrzeżu. O co chodzi? Zobaczcie

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl