Przez wirusa przychody branży lotniczej niższe o nawet 30 mld USD

Jeśli epidemia koronawirusa będzie się nadal rozszerzać, można się spodziewać, że w tym roku ruch lotniczy na całym świecie zmniejszy się o ok. 4,7 proc. a przychody branży będą niższe o 30 mld USD - szacuje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

Jak podała agencja Associated Press, zdaniem zrzeszenia, skupiającego około 290 linii lotniczych, największe straty poniesie branża lotnicza w regionie Azji i Pacyfiku. Według prognoz tam przychody mogą być mniejsze o ok. 27,8 mld USD; a na samym tylko chińskim rynku lotniczym - o ok. 12,8 mld USD.

Z powodu zakłóceń lotów spowodowanych epidemią nowego koronawirusa ok. 100 mln USD strat odnotowały już bliskowschodnie linie lotnicze. Bliski Wschód służy jako węzeł przesiadkowy w podróżach wschód-zachód - przypomniała agencja.

Port lotniczy w Dubaju nad Zatoką Perską, jeden z największych i najbardziej ruchliwych na świecie, jest największym punktem tranzytowym dla pasażerów podróżujących między Europą i Azją. AP przypomina, że aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, kraje Zatoki Perskiej odwołały loty do Iranu, ograniczono także liczbę lotów do Pekinu.

Według IATA, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, prognozowany wzrost ruchu pasażerskiego na Bliskim Wschodzie może być o połowę mniejszy niż zakładano i wynieść 2,3 proc. zamiast 4,6 proc.

Większość przypadków Covid-19 na Bliskim Wschodzie pochodzi od osób, które niedawno przebywały w Iranie. Wirus zabił tam 66 osób spośród około 1500 zakażonych. Na całym świecie wirus zainfekował już ponad 89 tys. osób, a ponad 3 tys. zmarło.

AP zwraca uwagę, że jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa przewoźnicy z Zatoki Perskiej notowali spadek zysków, spowodowany wyższym kosztem paliwa, umocnieniem się kursu dolara oraz mniejszym zainteresowaniem transportem lotniczym.