Przez wojnę Polska traci wielką szansę z Chin

Po ataku Rosji na Ukrainę znacznie zmniejszył się ruch pociągów na Nowym Jedwabnym Szlaku. W obleganych jeszcze w styczniu Małaszewiczach jest dziś luźniej. Ruch spadł, według różnych wyliczeń, o 25-40 proc. Nigdy wcześniej biznes nie przenikał się tam tak z polityką i moralnością.

Wojna na wschodzie przyszła w momencie, gdy Małaszewicze notowały świetne wyniki. W ostatnim etapie pandemii odbijająca się od dna europejska gospodarka łaknęła produktów z Chin. W styczniu spółka Cargotor złożyła wniosek o unijne dofinansowanie na budowę parku logistycznego.

Po agresji Rosji na Ukrainę wiele firm postanowiło zawiesić swe operacje na Nowym Jedwabnym Szlaku. - Nie można bojkotować Rosji, Białorusi i zarazem nadal tam pozostawać... Ponad 40 proc. przychodów ze szlaku wpada pośrednio do kasy rosyjskich kolei państwowych RŻD - mówi Andrzej Kozłowski z Rohlig Suus Logistics.

Być może ruch pociągów z Chin drogą lądową wróci do poprzedniego stanu, ale kiedy - nikt nie próbuje nawet przewidywać. Na razie o wiele ważniejszą sprawą jest stworzenie szlaku ukraińskiego.

O ile mniej pociągów przejeżdża teraz przez Małaszewicze, dokładnie nie wiadomo. Cargotor, spółka zależna PKP Cargo, odmawia podania danych, o co zwracaliśmy się dwa razy w odstępie miesiąca.

Według prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry spadek jest widoczny - w kwietniu 25 proc. licząc rok do roku. Z kolei Andrzej Kozłowski z zarządu Rohlig Suus Logistics szacuje go na 30-40 proc. Te liczby mogą zmieniać się dynamicznie, trend jednak pozostaje.

29 sierpnia ubiegłego roku w Małaszewiczach odnotowano historyczny rekord. Przez szerokotorową infrastrukturę przejechało 18 składów "na wyjeździe" i 15 składów "na wjeździe", co dało średnią 16,5 pary składu szerokotorowego na dobę.

W styczniu tego roku, w ostatnim miesiącu pokoju, Cargotor zanotował w obrocie wagonowym 25-procentowy wzrost przewozów rok do roku po torze szerokim oraz 11-proc. wzrost po torze normalnym.

Operatorzy zawieszają serwis

Szło dobrze, ale Władimir Putin miał inne plany... Już tydzień po wybuchu wojny portal Foreignpolicy.com opublikował tekst pod wiele mówiącym tytułem „Putin’s War Has Killed China’s Eurasian Railway Dreams” („Wojna Putina zabiła chińskie marzenia o euroazjatyckiej kolei”).

I rzeczywiście, jeżeli nawet nie zabiła, to mocno ograniczyła. Marek Tarczyński, przewodniczący rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach oszacował, że spadek ruchu na Nowym Jedwabnym Szlaku może wynosić nawet 80 proc. Wśród powodów wymienił m.in. obawy spedytorów o bezpieczeństwo ładunków.

Gwoli wyjaśnienia: nazwa Nowy Jedwabny Szlak odnosi się do kilku korytarzy transportowych, głównie lądowych prowadzących z Chin do Europy. Najważniejszy z nich, najlepszy pod kątem ekonomicznym jest korytarz Transsyberyjski wraz z Centralno-Euroazjatyckim, prowadzący przez Małaszewicze. Pozostałe to Transkaspijski via Morze Czarne, Transkaspijski via Turcja, Sea&Land - Korytarz X (morzem z Chin do portu w Pireusie, a dalej koleją do Europy Centralnej i Zachodniej).

Zaraz po wybuchu wojny pojawiła się niepotwierdzona informacja, że za spadek ruchu w Małaszewiczach odpowiedzialna jest strona białoruska, ponieważ skierowała lokomotywy do obsługi przewozów wojskowych. Swoje miało też zrobić blokowanie torów na Białorusi przez transporty wojskowe.

Fakt jest jednak taki, że wiele firm wycofało się z Nowego Jedwabnego Szlaku ze względów etycznych, ale też praktycznych: ubezpieczyciele wyłączyli z ubezpieczeń ryzyka nie tylko wojenne, ale i sankcyjne. Oznacza to, że gdyby w transport zamieszany był podmiot objęty sankcjami, polisa, w razie konieczności, nie byłaby skuteczna.

Jednym z dużych operatorów, który po wybuchu wojny zawiesił swoje operacje na Nowym Jedwabnym Szlaku, jest spółka o polskim kapitale Rohlig Suus Logistics, która zawiesiła także działalność swego rosyjskiego przedstawicielstwa.

- Nie można bojkotować Rosji, Białorusi i jednocześnie nadal działać na NJS... Ponad 40 proc. przychodów z Nowego Jedwabnego Szlaku wpada pośrednio do kasy rosyjskich kolei państwowych RŻD. Wszyscy operatorzy kolejowi, którzy są tam obecni, ostatecznie płacą Rosji i Białorusi. My zawiesiliśmy serwis, żeby nie wspierać budżetów tych państw. Część branży poszła naszym śladem, ale część niestety nie. Jestem tym bardzo zawiedziony, bo niektórzy wręcz się chwalą w mediach, że teraz już nie ma kongestii w Małaszewiczach. Tylko z jakiego tak naprawdę powodu? - pyta retorycznie Andrzej Kozłowski.

Jak mówi, Rohlig Suus przekonał znakomitą większość klientów korzystających z Nowego Jedwabnego Szlaku do transportu morskiego, a oprócz tego uruchomił ciekawe połączenia intermodalne: koleją lub ciężarówkami z Chin do Kazachstanu, a stamtąd dalej - drogą powietrzną.

Znaczenia nabrało także połączenie intermodalne przez Dubaj, które spółka ma w ofercie od 10 lat. Towar z Chin trafia tam statkiem, a dalej samolotami do różnych miejsc w Europie. Jest zatem możliwość ominięcia, przynajmniej w przypadku niektórych ładunków, obszaru, w którym operują białoruskie lub rosyjskie koleje państwowe.

To, że na Nowym Jedwabnym Szlaku jest mniejszy ruch, widać także po tym, że pociągi wyjeżdżają z opóźnieniami, wynikającymi z zasady, że na szlak nie może wyjechać niepełny skład. W innym przypadku nie jest on traktowany jako block-train i nie dostaje specjalnego priorytetu, pozwalającego na bezpośrednią jazdę do celu.

Co dalej z Parkiem Logistycznym Małaszewicze?

Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej zbiegł się w czasie nie tylko z rekordowymi wynikami Małaszewicz, których osiągnięciu nie przeszkodził nawet kryzys imigracyjny na granicy z Białorusią i ogłoszenie na wschodzie Polski stanu wyjątkowego.

W ostatnich miesiącach Cargotor zintensyfikował działania związane z rozbudową infrastruktury w Małaszewiczach. Docelowo ma tam powstać park logistyczny, który będzie mógł obsłużyć do 55 par pociągów na dobę, czyli trzy razy więcej niż wcześniej. Wniosek o unijne dofinansowanie inwestycji, wartej 3,2 mld zł, został złożony pięć tygodni przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Co dalej z przedsięwzięciem, które w połowie miałoby zostać opłacone z funduszu, nomen omen, „Łącząc Europę”?

- To trochę polityczne pytanie - odpowiedział zapytany o to Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, podczas panelu „Infrastruktura transportowa” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Świat nie kończy się dzisiaj, trzeba o tym pamiętać. PKP PLK jest na końcowym etapie modernizacji linii kolejowej z Terespola do Warszawy, w samym Terespolu planujemy rozbudowę Terespol Towarowa (obsługuje ruch na szlaku Terespol - Brześć po stronie białoruskiej - przyp. red.). Mimo wszystko trzeba te inwestycje prowadzić, zakładając różne sytuacje w rozwoju sieci kolejowej.

O tym, że nie należy wylewać dziecka z kąpielą, słyszeliśmy też od innych osób z branży. Mówił o tym także Paweł Pucek z zarządu DB Cargo Polska.

- Bieżąca sytuacja na pewno nie powinna powodować decyzji politycznych zmierzających do zatrzymywania inwestycji. Trzeba założyć, że w przyszłości - dziś trudno powiedzieć, kiedy - kolejowy ruch tranzytowy wróci do starych wyników - mówił na EEC 2022 w Katowicach. - Małaszewicze były bramą do Europy - i to się nie zmieni.

W jego opinii alternatywne dla tranzytu przez Polskę trasy są wprawdzie wytyczane przez przewoźników, ale wszystkie kosztują więcej. Ożywiają się dopiero, gdy przez Polskę nie da się przejechać, jak było to na przełomie roku, gdy część tranzytu próbowano przeprowadzić przez Kaliningrad.

- Połączenie przez nasz kraj jest najkorzystniejsze pod względem infrastruktury, przepustowości, organizacji. Trasę z Chin można przejechać po torach, bez konieczności przeładowywania ładunków czy całych wagonów na statki, tak jak jest to konieczne na szlaku przez Morze Kaspijskie czy Czarne. Dodatkowo, co jest istotne, prowadzi tylko przez trzy strefy celne: chińską, Euroazjatycką Unię Gospodarczą (Rosja, Białoruś, Kazachstan) oraz Unię Europejską - zwraca uwagę Teodor Kula z zarządu organizacji Polish Supply Management Leaders, która dwa lata temu przygotowała obszerny raport "Polska a Nowy Szlak Jedwabny. Szanse, zagrożenia i dalsze działania".

W przypadku rozbudowy Małaszewicz wiele zależy od Unii Europejskiej. O decyzję w sprawie dofinansowania zapytaliśmy u źródła, czyli w CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency).

"Wnioski złożone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) wciąż są w trakcie oceny. Oczekuje się, że decyzja o tym, które z nich zostaną wybrane, zapadnie pod koniec czerwca 2022 r." - informuje unijna agencja.

Za kilka tygodni powinno być więc wiadomo trochę więcej.

Polityka i geopolityka

W lutym prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji Igrzysk Olimpijskich spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Omawiano m.in. budowę w Polsce chińskiego centrum logistycznego. Logistyka na poziomie Nowego Jedwabnego Szlaku to bowiem sprawa polityki i to wielkiej polityki.

Chiny, lansując od ponad 10 lat model lądowych kanałów transportu, chcą zagwarantować sobie możliwość prowadzenia przynajmniej części swego handlu zagranicznego bez oglądania się na Amerykanów, którzy nadal niepodzielnie rządzą na światowym oceanie i w każdy jego zakątek mogą wysłać silnie uzbrojony lotniskowiec.

Mocno wspierają zatem przedsięwzięcie finansowo. To, że ruch pociągów na Nowym Jedwabnym Szlaku nie ustał całkowicie, wynika nie tylko z tego, że część firm nie przyłączyła się do bojkotu Rosji i Białorusi, ale także z tego, że - w wielu przypadkach - za transport towarów do Europy płaci strona chińska.

- Polityczne tło działania Nowego Jedwabnego Szlaku, chcemy czy nie chcemy, jest bardzo wyraźne. Jako środowisko logistyczne uświadomiliśmy to sobie szczególnie mocno za prezydentury Donalda Trumpa. Nasza administracja państwowa traktowała temat jako przysłowiowy gorący kartofel... W rozmowach z nami nikt nie chciał zająć oficjalnego stanowiska. Czuliśmy, że skoro to nie jest w interesie USA, nie będziemy się dogadywać z Chińczykami, którzy z kolei oczekiwali rozwoju projektu po naszej stronie i zaczęli wykazywać zniecierpliwienie. Naszym celem było przekonanie administracji, że warto działać, bo jeśli nie my, to zrobią to inne kraje w Europie. Zmieniło się to za prezydentury Joe Bidena. Zaczęły do nas dochodzić mniej lub bardziej oficjalne sygnały o gotowości Polski do udrożnienia Nowego Jedwabnego Szlaku. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał prawdopodobnie o tym z chińskim przywódcą. Wojna to jednak pokrzyżowała... - komentuje Teodor Kula.

O tym, jak Nowy Jedwabny Szlak ważny jest w geopolitycznej układance, świadczy fakt, że - mimo napięcia spowodowanego najpierw przez kryzys imigracyjny, a potem przez wojnę - nie doszło do zamknięcia przejść kolejowych na granicy z Białorusią.

Polski rząd po wybuchu wojny głośno i skutecznie apelował o ograniczenie transportu drogowego, ale nie transportu kolejowego. Taki silny argument trzyma się na naprawdę trudną chwilę.

Inna kwestia, że agresja Rosji na Ukrainę i zablokowanie przez Rosjan ukraińskich portów wymaga pilnego wytyczania nowych szlaków komunikacyjnych w naszej części Europy, z opcją transportu ukraińskich ładunków do polskich portów. To odsuwa uwagę od Nowego Jedwabnego Szlaku.

Prezes DB Cargo Polska Marek Staszek mówi, że stoimy przed radykalną zmianą. Od Nowego Jedwabnego Szlaku może stać się ważniejszy szlak ukraiński. Łączy się to z koncepcją stworzenia w Polsce hubu służącego odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Niestety, pod koniec maja 2022 r. nie zanosi się, żeby to stało się szybko.

