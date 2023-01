Przybędzie ponad 30 stacji kolejowych i przystanków w tym roku. Wiemy, gdzie powstaną

W tym roku wybudujemy ponad 30 nowych stacji kolejowych i przystanków, a także zmodernizujemy ponad 120 już istniejących, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas sejmowej debaty o kolei.

W 2022 r. spółka PKP Intercity przewiozła prawie 59 mln pasażerów. To rekord w jej historii.

W tym roku ma być wybudowanych ponad 30 nowych stacji i przystanków kolejowych, a zmodernizowanych ponad 120 istniejących.

Od 2016 r. utworzono i przywrócono do ruchu łącznie ponad 1100 km linii kolejowych.

Kondycja polskiej kolei była przedmiotem debaty, która odbyła się w Sejmie RP 12 stycznia 2023 r. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Andrzej Bittel przedstawili informację na ten temat, wymieniając najważniejsze zmiany, które zaszły w ostatnim czasie na polskiej kolei.

Andrzej Adamczyk przypomniał, że w ciągu ostatnich 7 lat znacząco poprawiła się kondycja polskiej kolei. Zwrócił uwagę na inwestycje w tabor i znaczące zwiększenie liczby stacji obsługiwanych przez pociągi dalekobieżne.

– Od 2016 r. na polskie tory wyjechało prawie 800 nowych i zmodernizowanych pojazdów PKP Intercity. Dodatkowo dzisiaj pociągi tej spółki obsługują o ponad 100 stacji więcej niż to było przed 2016 r. To zmiany, które powodują, że Polacy chętniej korzystają z transportu kolejowego - najbardziej ekologicznego i bardzo bezpiecznego – mówił Andrzej Adamczyk.

Będzie 30 nowych dworców i przystanków kolejowych

Andrzej Adamczyk przypomniał, że od 2016 r. zmodernizowano i wybudowano ponad 850 dworców, stacji i przystanków kolejowych. – Tylko w ubiegłym roku powstało 10 nowych, a zmodernizowano 80 istniejących stacji i przystanków. W tym roku będzie ich jeszcze więcej: wybudujemy ponad 30 nowych stacji i przystanków, a zmodernizujemy ponad 120 istniejących – dodał Andrzej Adamczyk.

W ubiegłym roku otwarto m.in. nowe przystanki w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu i Toruniu, by ułatwić ruch aglomeracyjny. Planowane na 2023 r. otwarcie nowej stacji Pyrzowice Lotnisko, co pozwoli pasażerom samolotów na sprawniejszy i bardziej komfortowy przejazd do Katowic. Oprócz tego powstaną stacje i przystanki m.in. w Chorzowie, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie i Pabianicach.

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na modernizację dworców kolejowych m.in. w Koszalinie, Czyżewie, Tłuszczu i Pilawie.

Odtwarzanie linii zlikwidowanych na początku wieku

Duża część dyskusji upłynęła na przypominaniu okresu tzw. wielkiej likwidacji linii kolejowych, która miała miejsce w pierwszych latach XXI wieku. Zlikwidowano wówczas łącznie 2863 km linii kolejowych. W sumie między 1991 a 2015 r. zlikwidowano ponad 3600 km linii. - Natomiast od 2016 r. utworzono i przywrócono do ruchu łącznie ponad 1100 km linii kolejowych. Obecny rząd przywrócił na mapę kolejową takie miasta jak Lubin, Radzyń Podlaski, Rypin, Końskie czy Sierpc – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Obecnie prowadzone są programy inwestycyjne, dzięki którym kolejne miasta zostaną ponownie przyłączone do sieci kolejowej (m.in. Jastrzębie-Zdrój, Kłobuck czy Limanowa) lub po raz pierwszy do niej trafią (Janów Lubelski czy Maków Mazowiecki).

