Przyjęcie Krajowego Programu Kolejowego da stabilność całej branży

Czy przyjęcie nowego Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2030 roku popchnie w końcu rynek wykonawczy do przodu? Rozmawiamy z Andrzejem Bittelem, wiceministrem odpowiedzialnym za kolej.

Nowe KPK (przyjęte pod koniec sierpnia) to w praktyce wydłużenie funkcjonującego od ponad 7 lat Krajowego Programu Kolejowego. To według niego realizowane są u nas inwestycje kolejowe.

Aktualizacja programu to dodatkowe nakłady w kwocie 91 mld zł.

Z wiceministrem rozmawiamy też o pracach nad nowym radiostopem.

Zobacz całą rozmowę z wiceministrem Andrzejem Bittelem o głównych założeniach KPK oraz o planach dot. poprawy bezpieczeństwa na kolei:

- Branża chce wiedzieć jaka jest dla niej perspektywa. Jestem pewien, że KPK daje taką perspektywę - mówi nam Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przekonuje, że dzięki programowi wykonawcy i producenci uzyskają stabilne finansowanie na 7-9 lat.

- Inwestycje są realizowane w logice kontynuacji - musimy ukończyć sieć TEN-T. To najbardziej widoczne zadanie finansowane ze środków unijnych. Zresztą te środki szerzej są wykorzystywane w projektach kolejowych - i to znalazło odzwierciedlenie w nowym Krajowym Programie Kolejowym. W strategii istotne są także kwestie wynikające z potrzeb transportu regionalnego - nasz rozmówca wymienia najważniejsze punkty KPK.

Dla resortu punktem odniesienia przy pisaniu programu pozostawał plan inwestycyjny PKP PLK. Zarządca infrastruktury kolejowej poczynił założenia prac obejmujących perspektywę do roku 2040.

- To dla nas merytoryczna podstawa w naszych planach. Dokument PKP PLK został poddany ocenie oddziaływania na środowisko, co jest istotne w procesie kontroli społecznej i daje podstawy, żeby myśleć o faktycznej realizacji tych zamierzonych projektów - dodaje Andrzej Bittel.

Jakie są główne punkty nowego KPK do 2030 roku?

Jak poinformował resort pod koniec sierpnia, w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku planuje się utrzymanie wysokich i stabilnych nakładów na inwestycje kolejowe. Priorytety perspektywy 2021-2027 to:

• dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia-Słupsk;

• kontynuacja prac na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T m.in. ciąg Katowice-Zebrzydowice, Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk-Trakiszki;

• ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, m.in. budowa linii kolejowej Podłęże-Tymbark, modernizacja linii Skierniewice-Łuków czy Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia.

Według wyliczeń resortu infrastruktury łączna wartość KPK 2030 wynosi 170 mld zł, w tym: 79 mld zł w perspektywie 2014-2020, 80 mld zł w perspektywie 2021-2027, 11 mld zł w zakresie KPO.

Minister przekonuje: Polska kolej jedną z bezpieczniejszych

Koniec sierpnia na kolei w Polsce został zdominowany przez serię niebezpiecznych zdarzeń, które wynikały z nieuprawnionego używanie sygnału radiostop.

Działający w oparciu o analogową łączność radiową na fali 150 MHz system umożliwia zatrzymanie będących w ruchu pojazdów trakcyjnych w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jego uruchomienie następuje poprzez wciśnięcie przycisku "Alarm" kolejowego urządzenia łączności, które rozpoczyna wysyłanie drogą radiową specjalnego sygnału dźwiękowego - trzech następujących po sobie tonów o różnej częstotliwości, powtarzanych cyklicznie. Za pośrednictwem urządzeń samoczynnego hamowania pociągu następuje wówczas zatrzymanie wszystkich pojazdów trakcyjnych znajdujących się w zasięgu urządzenia.

- Ten system ratuje życie. On będzie używany do momentu, kiedy nie zostanie zastąpiony systemem bardziej szczelnym. Te działania są już podejmowane - tłumaczy wiceminister Bittel i dodaje, że do procesu cyfryzacji radiostopu zostaną wykorzystane środki PKP PLK oraz przewoźników.

Co ważne - radiostop nie jest częścią systemu sterowania ruchem kolejowym. Są to niezależne systemy, każdy o innych zabezpieczeniach. System sterowania ruchem kolejowym był niezagrożony przez cały ten czas.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl