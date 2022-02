"Przyszłość Boeinga" w końcu kusi linie lotnicze

Ma być samolotem przyszłości Boeinga. Bardzo dobre osiągi, niespotykane dotychczas w lotnictwie cywilnym rozwiązania. I zarazem - spore opóźnienie we wdrażaniu konstrukcji... Wiele jednak wskazuje, że to, co najgorsze, już poza Boeingiem 777X. Samolot właśnie odbywa ogólnoświatową prezentację, a amerykański koncern - kusi klientów.

Welcome on board #777X at the #SGAirshow2022 ! ✈️ Take a tour with Chief Pilot Van Chaney and see what makes our 777X so advanced. pic.twitter.com/y1XCGtTRJY

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nowa jakość na niebie

Trzecim czynnikiem, który wpłynął na opóźnienie, były problemy z nowymi silnikami samolotu.Samolot napędza opracowany przez GE Aviation silnik GE9X. Pod tą nazwą kryje się największy w historii lotnictwa pasażerskiego silnik. Waży on bowiem aż 18 ton (wraz z pylonem). Średnica wentylatora to 340 cm.Jak twierdzi producent, silnik zaprojektowano tak, by zapewnić o 10 proc. niższe spalanie niż w przypadku stosowanego obecnie w Boeingu B777-300ER silnika GE90-115B. Nowa jednostka, według GE Aviation, jest także (proporcjonalnie w przeliczeniu na ciąg) o 5 proc. mniej paliwożerna od każdego współcześnie produkowanego silnika odrzutowego. Jej ciąg to 470 kN.Mimo wszystko firma wiąże z nowym samolotem duże nadzieje. Ma on - bez problemów poprzedników - wejść do użytkowania i pozwolić koncernowi odwrócić nienajlepszą passę.Samolot rozwija ideę dużych, dwusilnikowych samolotów dalekiego zasięgu. W większej wersji, przy dwuklasowej konfiguracji, będzie mógł przewieźć 414 pasażerów na odległość prawie 14 tys. km. Wpisuje się w niszę między największymi dreamlinerami (Boeing 787) i konkurencyjnymi maszynami A350-1000, a ogromnymi A380, które przestały być już produkowane!Ponieważ nowy model Boeinga ma być niezwykle oszczędny, w czym mają pomóc silniki nowej generacji, koncern liczy, że będzie prawdziwym hitem sprzedażowym - i to pomimo wysokiej (przekraczającej 400 mln dol.) ceny.Co ważne ogromny – największy w historii dwusilnikowy samolot pasażerski – powinien dobrze się spisywać nawet na stosunkowo niewielkich lotniskach. Aby to było możliwe, samolot ma składane końcówki skrzydeł. To rozwiązanie znane jest z morskiego lotnictwa wojskowego, gdzie pozwalało na zmieszczenie w hangarze większej liczby maszyn - po raz pierwszy znajduje jednak zastosowanie w nowoczesnym samolocie pasażerskim.Obecny światowy oblot maszyny to reklama samolotu. Koncern liczy na sukces handlowy.Na razie Boeing zebrał zamówienia na 334 maszyny (dane na koniec stycznia). To tylko z pozoru duża liczba. To zresztą w ogromnej większości wcześniejsze zamówienia. Warto podkreślić, że w dwóch ostatnich latach przybyło raptem netto zamówień na 25 samolotów.Odbiorcami maszyn będą m.in. takie linie, jak Lufthansa, Cathay Pacific, All Nippon Airways czy Emirates. Ta ostatnia firma początkowo zażyczyła sobie 150 nowych Boeingów, później jednak zamówienie obcięła do 115 sztuk. Dodatkowo opóźnienie wciąż może spowodować, że szejkowie zdecydują się jeszcze zredukować aktualną liczbę maszyn.