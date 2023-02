Przyszłość jest intermodalna. Dla polskich firm to szansa

Rynek transportu intermodalnego w znacznej mierze został zdominowany przez polskie podmioty. Przede wszystkim tak dobre wyniki zawdzięczamy transportowi drogowemu, który odgrywa wielką rolę w „pierwszej i ostatniej mili”. Teraz przyszedł czas na kolej.

Transport intermodalny jest ważny, ponieważ przyczynia się do realizacji celów ekologicznych stawianych przez Unię Europejską.

Dużą rolę w rozwoju transportu intermodalnego w Europie mają polskie firmy. Przykładem jest firma Smart Intermodal, która chce zwiększać swój udział w intermodalnych przewozach pomiędzy Polską i Niemcami. Wspiera ja w tym Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI.

W raporcie „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” opracowanym przez ekspertów PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE znajdziemy ranking nieoczywistych, ale bardzo perspektywicznych kierunków kapitałowej ekspansji zagranicznej.

Nie ulega wątpliwości, że patrząc przez pryzmat europejskiego rynku transportu intermodalnego, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w znacznej mierze został on zdominowany przez polskie podmioty. Potwierdzają to również dane Eurostatu, z których wynika, że polskie firmy od wielu lat są konkurencyjne w stosunku do firm z pozostałych państw europejskich w zakresie tego typu transportów. Tyle tylko, że przede wszystkim tak dobre wyniki zawdzięczamy transportowi drogowemu, który odgrywa wielką rolę w „pierwszej i ostatniej mili”. Teraz przyszedł czas na kolej.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. zwiększył się przewóz ładunków w komunikacji międzynarodowej. Koleją przetransportowano 86,2 mln ton ładunków, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 24,8 mld tono-km. Dane z prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego monitoringu rynku wskazują, że większość spedytorów poradziła sobie z sytuacją, którą determinuje wojna w Ukrainie. W stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. spadek z 330 tys. do 307 tys. TEU jest znaczący, ale nie dramatyczny. Jeśli chodzi o sam intermodal, to byliśmy przyzwyczajeni do wzrostów o 10% rocznie, tymczasem w skali roku może być to najwyżej 8,5 proc.

Dlaczego rozwój transportu intermodalnego jest tak ważny? Przyczynia się on bowiem do realizacji celów ekologicznych stawianych przez Unię Europejską. Poprzez przesunięcie przewozu towarów z dróg na tory zredukowany zostaje ślad węglowy, a także towarzyszące całemu procesowi koszty zewnętrzne. Celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu o 60% do 2050 r., przeniesienie 30 proc. przewozów na odległość ponad 300 km z dróg na niskoemisyjne środki transportu, a do 2050 r. redukcja transportu drogowego o 50 proc.

Kluczowe elementy dla przyszłości kolejowych przewozów towarowych

Kolej ma przyszłość, od wielu lat podkreślają to wszyscy eksperci. Eksperci międzynarodowej firmy doradczej McKinsey w opublikowanym rok temu raporcie Bold moves to boost European rail freight wymienili kilka kluczowych dla przyszłości kolejowych przewozów towarowych elementów. To konsekwentna rozbudowa połączeń w relacjach, gdzie istnieje znaczący potencjał przewozowy do przesunięcia ładunków z transportu drogowego na kolej.

Wymaga to zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak i stosowania nowych modeli biznesowych przez podmioty funkcjonujące na rynku TSL. Następnie skokowe zwiększenie roli kolei na zapleczu portów morskich i następujące wraz z tym rozszerzanie listy zleceniodawców o podmioty spoza branż, które już korzystają z kolei.

Z kolei branżowy portal RailFreight.com we wrześniu ubiegłego roku opublikował listę pięciu krytycznych problemów z punktu widzenia europejskiego transportu intermodalnego. Ich niwelacja lub chociażby ograniczenie będą tak naprawdę warunkować rozwój tego rodzaju transportu. Te pięć spostrzeżeń jest wynikiem dyskusji ekspertów i praktyków podczas RailFreight Summit Poland 2022.

Nie mogą się doczekać od przewoźników kolejowych dobrych usług

Uczestnicy wspomnianej powyżej konferencji zwracali uwagę, że wielu klientów, którzy zdecydowali się na przeniesienie logistyki z dróg na tory, chce wrócić do transportu kołowego – mówiąc, że wracają, ponieważ nie mogą się doczekać od przewoźników kolejowych dobrych usług. I nie chodzi tu nawet o niezawodność operacji, ale bardziej o komunikację o utrudnieniach czy opóźnieniach. W tym przypadku dotyczy zarówno relacji przewoźnik – klient, jak i przewoźnik – zarządca infrastruktury.

Kluczowa jest wreszcie integracja usług, w której transport intermodalny obsługiwany jest przez przedsiębiorstwa intermodalne, które mogą realizować operacje pierwszej i ostatniej mili z udziałem partnerów zewnętrznych. Wreszcie warto stawiać sobie małe cele i nie budować przyszłości opartej o tyleż zaraźliwy, co zbyt często naiwny optymizm. Transport intermodalny to jednak przyszłość przewozów i czas, aby polskie firmy, zaczęły także budować swoją pozycję na rynku usług wewnątrzeuropejskich.

– Z naszych obserwacji i wieloletniego doświadczenia wynika, że dziś wzrost udziału kolei w przewozach towarowych wynika w dużym stopniu z długofalowego rozwoju konteneryzacji – mówił podczas jednego z wystąpień Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal, i wyjaśnił, że efekty realizacji takiej strategii widać na przykładzie Niemiec i Austrii. Nadawcy ładunków rozumieją, iż przyszłość jest intermodalna.

To zresztą jeden z powodów, dla których firma chce zwiększać swój udział w intermodalnych przewozach pomiędzy Polską i Niemcami. W tym celu zainwestowała za Odrą i utworzyła tam spółkę.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej podąża za polskimi przedsiębiorcami

W ekspansji na rynku niemieckim spółkę Laude wspiera Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI. Kierunek ekspansji w modelu, w jakim działa fundusz, zawsze pozostaje decyzją polskiego partnera. Fundusz jest typowym inwestorem finansowym i o ile warunki do realizacji projektu – w tym m.in. wyniki finansowe, jakość organizacji i stabilność kraju inwestycji, są oceniane pozytywnie, fundusz podąża za polskimi przedsiębiorcami tam, gdzie dostrzegają oni szanse na stworzenie dochodowego biznesu.

- Tak było również w przypadku nawiązania współpracy z Laude Smart Intermodal w zakresie ekspansji w Niemczech. Spółka posiada zweryfikowany model biznesowy i wszechstronne doświadczenie na różnych rynkach. Uznaliśmy w Funduszu Ekspansji Zagranicznej, że chcemy wziąć udział w zwiększeniu jej skali działalności, wejściu na trasy pozwalające na generowanie wyższych marży oraz w konsekwencji większą dywersyfikację przychodów – mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

Nie tylko Niemcy. Krajów, które stwarzają atrakcyjne warunki dla inwestorów, jest zdecydowanie więcej

Transport intermodalny rośnie dynamicznie i wykazuje duży potencjał rozwoju, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym. żeby osiągnąć sukces w tej branży, trzeba konsekwentnie zwiększać swoją obecność na zagranicznych rynkach. Spółka Laude dostrzegła te perspektywy.

Przypomnijmy, że Niemcy pozostają najważniejszym partnerem handlowym Polski i jednym z głównych kierunków polskich inwestycji bezpośrednich. Dla krajowych przedsiębiorców wybór naszego zachodniego sąsiada jako kierunku ekspansji zagranicznej jest dość naturalny i wynika m.in. z wielkości rynku, bliskości geograficznej i kulturowej oraz synchronizacji porządku prawnego właściwego dla państw należących do Unii Europejskiej.

- Nie zapominajmy jednak, że krajów, które stwarzają atrakcyjne warunki dla inwestorów, jest zdecydowanie więcej. W raporcie „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” opracowanym przez ekspertów PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE przedstawiamy ranking nieoczywistych, ale bardzo perspektywicznych kierunków kapitałowej ekspansji zagranicznej. Są to kraje, które charakteryzują przyjazne warunki do prowadzenia biznesu, jasne, przejrzyste przepisy, a także możliwość skorzystania z ulg, dostęp do wykwalifikowanej kadry czy duży rynek zbytu – podkreśla Piotr Kuba.

