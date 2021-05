Przyszłość transportu i kolejowe cargo. Dwa tematy - jedna debata

Unia Europejska chce uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku. Ma temu służyć obniżenie emisji z transportu o 90 proc. W ciągu 30 lat powinien się on zmienić fundamentalnie. Wszystko wskazuje, że forpocztą transformacji stanie się kolej, zarówno pasażerska jak i towarowa. Jak to będzie wyglądało w praktyce, dowiemy się już wkrótce podczas EEC Online.

Europejski, a więc i polski, transport ma radykalnie obniżyć swój wpływ na klimat. O zmianie, która dokonuje się na naszych oczach, będziemy mówić podczas panelu "Kierunek - zielony transport. Kolejowe cargo"

Odbędzie się on w formule online we wtorek, 25 maja, w godz. 11.30-13.00. Do udziału w wydarzeniu można się jeszcze zarejestrować.



EEC Online to internetowa wersja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku w formule hybrydowej odbędzie się 20-22 września.

Transport zrównoważony, czyli jaki?

Z węgla na kontenery

