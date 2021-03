Puste wagony. Luka po przewozach węgla trudna do zasypania

- Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rynek kolejowy jest spadek przewozów węgla. Nawet przy dwucyfrowej dynamice, którą ostatnio obserwujemy, wydaje się, że przewozy intermodalne nie zdołają zasypać luki, jaka powstanie w wyniku zmiany miksu energetycznego Polski i restrukturyzacji górnictwa - mówi Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska.

- Rzeczywiście, w okresie, o którym pan mówi, było widać, że koniunktura w gospodarce powoli się poprawia i widać to też w naszej firmie. Szczególnie pozytywnie zaskoczył nas grudzień, bo w latach poprzednich wypadał kiepsko ze względu na okres świąteczny.W lutym rynkiem zachwiały warunki pogodowe, które doprowadziły do sporych zakłóceń. W Polsce tego mocno nie odczuwaliśmy, natomiast Europa Zachodnia i Centralna były poważnie sparaliżowane. Odbiło się to na przewozach realizowanych w relacjach transgranicznych.Daje o sobie znać także kryzys mikrochipów. Wstrzymanie ich dostaw z USA do Chin spowodowało zatrzymanie produkcji niektórych komponentów samochodowych, bez których nie można wytwarzać samochodów w Europie. Niekompletne samochody trafiały na składy, a nie na rynek. W efekcie liczba pociągów w sektorze automotive spadła. W Europie ich przewóz to spory kawałek rynkowego tortu.Jeżeli chodzi o kontenery, mieliśmy w lutym efekt Chińskiego Nowego Roku, który zawsze skutkuje osłabieniem eksportu z tego kraju. Spodziewamy się w kwietniu i maju powrotu potoków na Nowym Jedwabnym Szlaku do wcześniejszych poziomów.Przewozy na kierunku chińskim ogranicza wąskie gardło w Małaszewiczach, niska przepustowość infrastruktury kolejowej, wynikająca w dużej mierze z małej przepustowości mostów na Bugu. Szukamy alternatyw, robi to cała Europa, bo w Małaszewiczach nie możemy spodziewać się znaczącej poprawy w najbliższych latach.Generalnie skala przewozów będzie taka, jaką wygeneruje koniunktura w gospodarce, nie tylko polskiej, ale i europejskiej, bo jako przewoźnik jesteśmy z nią bardzo mocno związani.- Będziemy bardzo mocno angażować się w rozwój przewozów intermodalnych, m.in. przez współpracę z operatorami logistycznymi, oferując im coraz lepsze warunki i coraz bardziej nowoczesny tabor. Zakontraktowaliśmy właśnie kolejne cztery lokomotywy Vectron i nowoczesne platformy. Robimy to po to, żeby klienci, którzy wymagają dobrej jakości i niezawodności taboru, mieli dobrą i pewną ofertę.Drugi produkt, który rozwijamy od lat, a który jest swojego rodzaju wyróżnikiem DB Cargo Polska, to przewozy w pojedynczych wagonach konwencjonalnych.Ten system był w Europie kiedyś bardzo powszechny, także w Polsce. Na pewnym etapie w Polsce znacznie ograniczono takie przewozy, wskazując na ich nierentowność. W efekcie cała grupa klientów, którzy nie ładują towarów masowych i nie zamawiają przesyłek całopociągowych, automatycznie wypadła z rynku. Postanowiliśmy ten trend odwrócić i pokazać, że kolej jest w stanie zaoferować konkurencyjną ofertę dla mniejszych klientów. Na głównych osiach transportowych zbudowaliśmy w Polsce system. Tworzą go pociągi: Silesia, Moravia, Mazovia - łączące nasz kraj z sąsiadującymi z nim Niemcami i Czechami. Kursują według regularnego rozkładu jazdy, podobnie jak pociągi pasażerskie. W planie mamy zagęszczenie sieci połączeń w Polsce i wydłużenie aż do Włoch trasy, na której obecnie kursuje pociąg Moravia.Liczymy tutaj na współpracę z naszymi kluczowymi klientami z branży stalowej. Nasza przewaga konkurencyjna, tzw. USP (Unique Selling Proposition, unikalna cecha oferty - przyp. red.), polega na tym, że współpracując z innymi przewoźnikami z grupy DB Cargo, możemy zrealizować przewozy przesyłek całowagonowych nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Europy. Wraz z postępującą integracją gospodarki polskiej z europejską, staje się to naszym coraz silniejszym atutem.Rozwijamy także naszą linię biznesową związaną z produkcją i utrzymaniem taboru kolejowego. W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku dla naszych klientów najnowocześniejszą w skali kraju linię potokową do regeneracji zestawów kołowych. Zastosowane tam innowacyjne, wysoce zaawansowane technologicznie rozwiązania, zarówno w zakresie liniowego sytemu pracy, zabudowanych maszyn, jak i digitalizacji procesu, pozwalają regenerować w najwyższym europejskim standardzie jakości i bezpieczeństwa, do 10 000 zestawów kołowych rocznie.Czytaj więcej: DB Cargo potraja możliwości polskiego zakładu. Pomogły rozwiązania przemysłu 4.0 - Nowa ustawa bez wątpienia pogorszy konkurencyjność kolei w Polsce.Praca w branży transportowej jest specyficzna, przede wszystkim dlatego, że wiąże się z przemieszczaniem. Piloci samolotów pracują na całym globie, kierowcy ciężarówek na całym kontynencie i ani jedni, ani drudzy nie mają ograniczeń odnośnie stałego, konkretnego miejsca pracy. Pomysły dotyczące zmiany przepisów w zakresie czasu pracy maszynistów dotyczą m.in. przypisania maszynistom stałego miejsca, w którym praca ma być rozpoczynana i kończona. Tego typu regulacje są sprzeczne z charakterem wykonywanej przez maszynistów pracy. W efekcie kolej będzie jeszcze szybciej traciła udziały w rynku na rzecz transportu samochodowego, gdzie rozwiązania dotyczące czasu pracy kierowców są dużo bardziej elastyczne, nowoczesne, sprzyjające konkurencyjności.- W ostatnich latach obserwujemy w Polsce intensyfikację prac modernizacyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej, po latach zaniedbań w tym zakresie.Progres jest, ale skala wydatków jest niewspółmiernie mała w porównaniu do tego, co państwo z udziałem funduszy unijnych przeznacza na rozbudowę i modernizację systemu drogowego. W efekcie transport drogowy ma lepsze warunki do poprawy swojej konkurencyjności. W dobrych warunkach technicznych i prawie za darmo ciężarówka może dotrzeć do każdego miejsca, tam, gdzie kolej dojechać nie może albo ten dojazd jest utrudniony, bo nie ma terminala albo bocznicy, bo zostały w czasach minionych polikwidowane.Do tego dochodzi profil inwestycji kolejowych, który obecnie skupiony jest głównie na korzyściach dla przewozów pasażerskich. Każdy pasażer, mający perspektywę kilku dekad, powie z pewnością, że dziś podróżuje mu się bardziej komfortowo. Takie podejście nie daje jednak korzyści, których spodziewaliby się przewoźnicy towarowi. Prędkość handlowa nie wzrosła w ostatnich latach w sposób znaczący. Nawet jeżeli prędkość techniczna jest większa, to czas traci się na węzłach i wszędzie tam, gdzie priorytet pociągu pasażerskiego powoduje, że pasażerski jedzie, a towarowy stoi.W programie inwestycyjnym przepustowość linii jest niejednokrotnie optymalizowana, ale na końcu okazuje się, że system jest tak wydolny, jak jego najwęższe gardło. Mówię tu chociażby o węźle wrocławskim, gdańskim czy Górnym Śląsku. To rejony, gdzie nasze pociągi stoją w kolejkach albo zwalniają do prędkości handlowych trudnych do zaakceptowania - kilkunastu kilometrów na godzinę.Obok rozbudowy i rewitalizacji istniejącej sieci kolejowej, cały czas pozostaje nierozwiązana bardzo ważna dla przewoźników kolejowych kwestia, a mianowicie struktura obciążania kosztami związanymi z jej utrzymaniem. Dziś w Polsce sieć kolejowa w 100 proc. objęta jest opłatami za udostępnienie, a stawki za dostęp do torów są jednymi z najwyższych w Europie. W przypadku transportu drogowego, gdzie niecały procent sieci drogowej objęty jest obowiązkową odpłatnością, to państwo wzięło na siebie całość kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury.Cieszy nas, że PKP PLK wycofała się z proponowanych podwyżek opłat za dostęp do torów na rozkład jazdy 2021/2022. To dobra decyzja. Jednak dziś, w czasach pandemicznego kryzysu, musimy zacząć rozmawiać nie o podwyższaniu stawek, a o ich obniżaniu, co obecnie czyni wiele krajów w Europie, korzystając z rozwiązań, jakie daje regulacja unijna w tym zakresie.Czytaj więcej: Podwyżka opłat za tory zatrzymana. Ale branża domaga się więcej - W znacznej mierze trasy do CPK zaplanowano na istniejących już szlakach. Oznacza to, że pojawią się tam szybkie pociągi, które zabiorą przepustowość pociągom towarowym. Im szybsze są pociągi pasażerskie, tym trudniej jest wpisać między nie wolniejszy z natury pociąg towarowy. Mimo że w DB Cargo Polska do końca tego roku wszystkie lokomotywy będą legitymować się prędkością maksymalną 160 km/godz., to i tak nie będziemy w stanie konkurować z prędkościami, które mają rozwijać na tych liniach pociągi pasażerskie. Poza tym, cały koncept jest znowu skoncentrowany na przewozach pasażerów i z perspektywy przewozów pasażerskich jest to zapewne dobry projekt.Pozytywną stroną tego projektu jest zapowiadana budowa nowych linii kolejowych, których ma być prawie 1800 km. Z perspektywy celów zrównoważonego rozwoju kolej jest alternatywą znacznie korzystniejszą niż transport lotniczy. Dlatego warto byłoby pomyśleć nie tylko o połączeniach z CPK, ale również o szybkich połączeniach kolejowych z krajami sąsiadującymi.- Życzyłbym sobie, żeby na skutek pandemii i refleksji dotyczącej globalizacji łańcuchów logistycznych i generowanych przez nie ryzyk nastąpił reshoring, przeniesienie produkcji bliżej rynków docelowych. Dostrzegam tu szanse dla Polski, jak również dla Śląska, gdzie górnikom odchodzącym z kopalń można by zaoferować pracę w nowych, innowacyjnych zakładach pracy. Wolałbym, żebyśmy wozili kontenery z Katowic w kierunkach eksportowych niż w tranzycie z Chin. Jesteśmy na to gotowi.Moim zdaniem, przyjmując optymistyczny scenariusz, perspektywa dla transportu intermodalnego jest lepsza niż ta przedstawiona w strategii.- W Europie, tak. W Polsce mamy inną strukturę przewozów: duży udział węgla i dominującą pozycję transportu drogowego. Wspomniałem o tym na początku naszej rozmowy. Moim zdaniem to mocno utrudni osiągnięcie u nas celu wskazanego w strategii.Chciałbym tu zwrócić uwagę też na różnicę między Polską a Europą Zachodnią. Inwestycje drogowe powstawały tam kilkadziesiąt lat temu, autostrady są coraz bardziej zapchane, liczba ciężarówek staje się problemem. Dlatego rozwój towarowego transportu kolejowego jest tam bardziej nośny politycznie. Politycy podejmują więc działania zmierzające do wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej i stymulujące rozwój transportu kolejowego.W Polsce temat Zielonego Ładu też już trafił na polityczną agendę. Jeszcze kilka lat temu nie poruszało się w przestrzeni publicznej tematu wyjścia z górnictwa. Dziś mówi się o tym w sposób bardzo racjonalny. Co więcej, wydaje się, że jest akceptacja społeczna dla tego rozwiązania.Osobiście uważam, że dbałość o środowisko, o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń, jest absolutnie słuszna. Dlatego również w Polsce potrzebujemy rozwiązań stymulujących rozwój kolei.- Ta moda, jak pan mówi, w ciągu ostatnich kilku lat całkiem nieźle się w Polsce przyjęła. Coraz większa liczba firm deklaruje stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Są również firmy, które zapowiadają, że chcą osiągnąć neutralność środowiskową swoich łańcuchów logistycznych. Prędzej czy później odzwierciedli się to w działaniach biznesowych, w poszukiwaniu zielonych produktów i dostawców, którzy mogą je zapewnić. Stąd nasza deklaracja. Nasz partner - PKP Energetyka - jest mocno zdeterminowany, żeby osiągnąć wspólnie wyznaczony cel.Czytaj także: DB Cargo Polska przechodzi na prąd z OZE. Ambitny plan do szybkiej realizacji - To dominująca część naszej floty lokomotyw liniowych. Do końca roku wszystkie nasze lokomotywy elektryczne będą również mogły rekuperować prąd, czyli zwracać go do sieci.- Tak, te cztery lokomotywy kupiliśmy na Polskę i na Czechy, ale mają przygotowany hardware na dalsze rozszerzenia. Mamy spółkę w Ostrawie, która organizuje przewozy na terenie Czech i Słowacji, a od niedawna również Austrii.Pyta pan o interoperacyjność - w ostatnich latach mamy do czynienia z prawdziwą ekspansją międzynarodową i to wielu graczy. Do Polski wjeżdża dziś Rail Cargo Austria czy ČD Cargo. W Polsce jest dziś obecna większość europejskich graczy poprzez swoje spółki operacyjne lub handlowe. Jest też spora liczba mniejszych graczy lokalnych, jak również międzynarodowych, którzy nie są w swoich krajach przewoźnikami narodowymi. Zapewnienie interoperacyjności jest kluczowe dla rozwoju transportu kolejowego w skali europejskiej.- Wagony były interoperacyjne od dawna, natomiast lokomotywy - patrząc z perspektywy rozwoju branży - są interoperacyjne dopiero od niedawna. W przypadku pracowników występuje problem z językiem. Staramy się jednak radzić sobie również z tym problemem. Mamy dwujęzycznych maszynistów na granicy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej. To oczywiście nie rozwiązuje problemu w 100 proc., ale umożliwia przejazd pociągu nie tylko do stacji granicznej, ale tak daleko, jak da się dojechać w ramach dozwolonego czasu pracy maszynisty.Pojawienie się lokomotyw wielosystemowych usprawniło ruch na granicach w sposób bardzo znaczący. Wcześniej wymiana lokomotywy powodowała, że pociąg stał co najmniej kilka godzin, tworzyły się zatory. W przypadku lokomotywy wielosystemowej wymiana zamyka się w ciągu godziny.- Jest coraz więcej podmiotów, które uprawiają tzw. cherry picking - kupują za półdarmo starą zdezelowaną lokomotywę i wybierają "kąski", które od strony przewozowej da się najłatwiej zrobić, a klienci wciąż jeszcze decydują się na takie usługi, ze względu na krótkoterminową korzyść cenową. Do dojrzałości rynku, na którym relacje między przewoźnikami a klientami układają się według zasad partnerstwa - a nie tylko przetargu w trybie aukcji internetowej, z ceną jako jedynym kryterium - jeszcze nam trochę brakuje. Na końcu chodzi przecież o to, żeby klient dostał dobry produkt i stabilną jakość.