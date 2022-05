Pyrzowice największą bazą serwisową Wizz Air w Europie

Budowa trzeciego hangaru to druga faza rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku. Wystartowała wtedy inwestycja „pps hangary”, czyli budowa płyty postojowej o powierzchni 6,4 ha ze stanowiskami dla 9 samolotów kodu C. GTL SA / Piotr Adamczyk