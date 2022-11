Pyrzowice zyskały dostęp do globalnej siatki połączeń Holendrów

KLM Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze oficjalnie zainaugurowały nową trasę: Amsterdam - Katowice - Amsterdam. Mieszkańcy Górnego Śląska zyskali dostęp do globalnej siatki połączeń holenderskiej linii.

Nowa trasa obsługiwana jest codziennie, przez linię regionalną KLM Cityhopper. Katowice są szóstym miastem w Polsce (po Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu), skąd KLM oferuje regularne połączenie z Amsterdamem. Łączna oferta KLM z Polski wynosi teraz 68 lotów tygodniowo.

- Polska jest dla nas wyjątkowym rynkiem, a strategia otwierania tras z regionalnych portów lotniczych, do tej pory odnosi widoczne sukcesy. (…) Katowice, serce Górnego Śląska, to bardzo ważny ośrodek gospodarczy w Polsce. Dostrzegamy w nim ogromny potencjał, przede wszystkim ze względu na ruch biznesowy z Katowic i jego okolic. Mamy nadzieję, że codzienne loty pomogą w budowaniu nowych relacji handlowych, gospodarczych i kulturalnych między Polską a Holandią, a także otworzą nowe opcje podróży dla turystów - mówi Frantisek Siling, dyrektor generalny sprzedaży Air France-KLM w Polsce.

Latający z Katowic, dzięki rozległej siatce połączeń KLM z Amsterdamu, zyskali możliwość połączeń na 163 kierunkach.

Loty na nowej trasie Amsterdam (Schiphol) - Katowice Airport - Amsterdam (Schiphol) są oferowane codziennie.

- Debiut KLM w Katowice Airport to ważny moment w historii lotniska. Cieszymy się, że najstarsza i jedna z największych europejskich linii lotniczych uruchomiła codzienne rejsy z Pyrzowic do swojego węzła przesiadkowego w Amsterdamie. Naszym partnerom z KLM dziękuję za tę decyzję, która potwierdza znaczący potencjał gospodarczy i społeczny województwa śląskiego. Wierzę, że trasa do Amsterdamu spotka się z dużym zainteresowaniem i będzie komercyjnym sukcesem - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport.

Samoloty grupy lotniczej Air France-KLM docierają do 310 miast

Codzienny rejs z Katowic do Amsterdamu będzie obsługiwany przez linię-córkę KLM Cityhopper, która jest dedykowana do lotów europejskich.

Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM realizują wszystkie swoje loty przez port bazowy Schiphol w Amsterdamie. Podróżni z Katowic będą mogli, po przesiadce, skorzystać z rejsów KLM m.in. do Edynburga, Glasgow, Newcastle, Kopenhagi, Londynu, Oslo, Birmingham, Manchesteru i wielu innych.

KLM wspólnie z linią Air France tworzy grupę gotniczą Air France-KLM, której samoloty docierają do 310 miast na 5 kontynentach.

Grupa jest liderem w zakresie liczby połączeń międzykontynentalnych z Europy. W ofercie linii są zarówno popularne kierunki jak Paryż, Londyn, Nowy Jork, czy Hawana, ale też te mniej znane, „poza utartym szlakiem” jak Curacao, Panama, Kostaryka, brazylijska Fortaleza czy Windhoek w Namibii i wiele innych.

