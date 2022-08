Raben Transport inwestuje w nowoczesną flotę

Raben Transport stawia na wymianę i rozwój floty. Tabor firmy zasili 115 Mercedesów Actros i 66 naczep marki Schmitz Cargobull. Inwestycje te pozwolą nie tylko podnieść jakość obsługi klientów i komfort kierowców, ale także zmniejszyć wpływ firmy na środowisko i przybliżyć ją do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Kontynuacja współpracy grupy Raben z Mercedes-Benz Trucks Polska i EWT Truck & Trailer Polska zaowocowała zakupem nowych silnikowych ciągników siodłowych.

Poprzez zakup nowych ciągników i naczep grupa Raben realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2025.

W perspektywie pięciu lat grupa wyznaczyła sobie takie cele środowiskowe, jak wzrost udziału pojazdów spełniających normy Euro V i VI oraz z napędem elektrycznym i wodorowym.

Kontynuacja współpracy grupy Raben z Mercedes-Benz Trucks Polska i EWT Truck & Trailer Polska, przedstawicielem firmy Schmitz Cargobull, zaowocowała zakupem nowych silnikowych ciągników siodłowych z podwoziami do przewozu kontenerów oraz naczep dla transportu krajowego i międzynarodowego.

Ekonomiczny transport

Wszystkie zamówione na 2022 rok modele są wyposażone w system MirrorCam, który pozwala lepiej kontrolować otoczenie. Zastąpienie lusterek zewnętrznych kamerami umożliwia lepszą widoczność z miejsca kierowcy, jazda staje się znacznie cichsza (brak oporów powietrza) i bardziej ekonomiczna (zmniejszone spalanie). System PPC (Predictive Powertrain Control), zastosowany już w po poprzedniej generacji Actrosów w odniesieniu do dróg szybkiego ruchu, teraz dodatkowo uwzględnia drogi krajowe w Polsce i za granicą. Inteligentny tempomat sprawia, że kierowca jest w stanie zaoszczędzić do 5 proc. paliwa podczas jazdy.

- Flota, którą oferuje nam Mercedes-Benz, pozwala zapewnić naszym klientom jak najwyższą jakość usług przy zachowaniu efektywności kosztowej i jednocześnie jest ekologiczna. Bardzo cenimy innowacyjne rozwiązania w modelach Actros, które zwiększają naszą zdolność operacyjną, a przy tym podnoszą bezpieczeństwo kierowców. Równie istotny jest ich komfort pracy. Wiadomo przecież, że wypoczęty, pracujący w ergonomicznych warunkach kierujący będzie bardziej uważny i skoncentrowany na prowadzeniu pojazdu - mówi Piotr Banasiak, dyrektor zarządzający Raben Transport.

Ergonomia pojazdów

Tempomat po ustawieniu odpowiednich parametrów potrafi utrzymać automatycznie ciągnik w stałej odległości od jadącego przed nim samochodu.

Z kolei System Active Brake Assist piątej generacji umożliwia automatyczne wyhamowanie ciężarówki w razie stwierdzenie przez radar zagrożenia w ruchu drogowym (np. nagłego wtargnięcia pieszego na drogę).

Asystent martwego pola ostrzega kierowcę sygnałem wizualnym i dźwiękowy o poruszającym się obiekcie niewidocznym w prawym lusterku. Bezpieczeństwo kierującego zwiększa ponadto poduszka powietrzna.

Nowe modele Actrosów oferują kierowcom wygodne warunki zarówno w czasie pracy, jak i wypoczynku. Kabiny typu BigSpace o wysokości wnętrza 1,99 m, z dużą ilością miejsca do przechowywania, zawieszone są na pneumatycznych poduszkach, co ogranicza przenoszenie wibracji podczas jazdy. Łóżka z materacami Premium Comfort, wysuwany stolik dla kierowców po stronie pasażera oraz elektryczna klimatyzacja postojowa podnoszą jakość i komfort odpoczynku.

Jako uzupełnienie nowych ciągników siodłowych Grupa Raben zdecydowała się na naczepy firmy Schmitz Cargobull - 66 sztuk w wersji MEGA dla transportu międzynarodowego FTI, w różnych wariantach, z zależności od preferencji poszczególnych oddziałów Raben Transport.

Zrównoważony rozwój

Poprzez zakup nowych ciągników i naczep grupa Raben realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2025. Mercedesy Actros są dostosowane do normy emisji spalin Euro VI, a ich silniki generacji OM 471 charakteryzują się jedną z najmniejszych ilości spalanego paliwa w porównaniu do konkurencji.

Parametry techniczne samochodów i nowe kompetencje, jakie będą mogli zdobyć kierowcy, dzięki szkoleniom z Eco Trainingu organizowanym przez trenerów Mercedesa, mogą dać efekt synergii na polu ekologii.

W perspektywie pięciu lat grupa wyznaczyła sobie takie cele środowiskowe, jak wzrost udziału pojazdów spełniających normy Euro V i VI oraz z napędem elektrycznym, wodorowym, LNG i CNG we flocie własnej i dostawców do 96 proc. oraz redukcja intensywności emisji w transporcie o 10 proc. Tegoroczne inwestycje w tabor znacząco przybliżają firmę do ich osiągnięcia.

Grupa Raben jest operatorem logistycznym, który oferuje kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy.

