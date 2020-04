Radom: Umowa na projekt przystanku kolejowego, z którego dojedzie się na lotnisko

Umowę na projekt nowego przystanku kolejowego w Radomiu podpisały we wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe. Z okolic peronu będzie można przesiąść się do autobusu i dojechać na lotnisko w Radomiu. Przystanek ma być gotowy w 2021 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu, z którym podpisano umowę, ma do połowy września przygotować dokumentację projektową nowego przystanku wraz ze schodami ruchomych. "Do końca roku natomiast spółka usunie kolizje z sieciami uniemożliwiającymi inwestycję" - poinformował we wtorek rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Wartość umowy to 4 mln zł. Jest ona finansowana z budżetu PLK z oraz budżetu Radomia - w części dotyczącej schodów ruchomych.

Przystanek pod roboczą nazwą "Radom Wschodni" ma powstać w 2021 r. pod wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Żeromskiego.

"PKP PLK wybudują peron wyspowy z dwoma krawędziami dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Schody ruchome i winda zostaną wybudowane przez miasto podczas przebudowy wiaduktu drogowego na ulicy Żeromskiego" - zapowiedział Jakubowski.

Na przystanku będą zatrzymywały się pociągi regionalne i dalekobieżne. W okolicy peronu będzie można m.in. przesiąść się z pociągu do autobusu i dojechać na lotnisko w Radomiu, które ma być gotowe w 2022 r.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel przekonuje, że budowa nowego przystanku to ważna inwestycja dla Radomia. "Dzięki niej mieszkańcy zyskają możliwość szybkiej przesiadki z kolei do innych środków transportu" - powiedział Merchel.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej peronu, prace związane z jego budową zostaną zlecone przez miasto Radom wykonawcy, który jednocześnie zrobi także wiadukt drogowy nad torami.

W ramach prowadzonej modernizacji linii kolejowej Radom - Warszawa w Radomiu wybudowane zostaną trzy nowe przystanki - przy ulicy Żółkiewskiego, Kozienickiej oraz na Starej Woli.