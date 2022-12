Radzą sobie bez odszkodowania. Z tyłu głowy" mają obietnicę premiera

- Bardzo dobrze jest wiedzieć, że rząd nie chce nas narazić na straty z tytułu realizacji zwiększonych przewozów węgla dla polskich rodzin, ale przez ten wymagający czas chcielibyśmy przejść bez konieczności korzystania z tej oferty - mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

- Nie ocknęliśmy się nagle ze snu i stwierdziliśmy, że teraz, w nowych okolicznościach, zrobimy biznes na przewozach węgla. Musieliśmy tylko przemodelować kierunki transportów, a w zamian zyskaliśmy na elastyczności - mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.



- Chcemy zreorganizować naszą firmę, aby była bardziej konkurencyjna. Zmiany w PKP Cargo są widoczne również w segmencie węgla. Przewozy pod względem masy są niższe, ale za to znacznie wzrosła nam praca przewozowa, co wynika z dłuższych tras transportu węgla - dodaje.



W rozmowie z portalem WNP.PL mówi także o spadku w przewozach intermodalnych, transporcie zboża z Ukrainy, dodatnim wyniku za trzeci kwartał i o tym, czy pracownicy skorzystają na poprawie sytuacji ekonomicznej firmy.

Latem premier Mateusz Morawiecki zobowiązał spółkę PKP Cargo do priorytetowego transportu węgla, obiecując odszkodowanie, jeśli z tego powodu poniesie ona straty, zawieszając przewóz innych towarów czy zawarte umowy. Jak po kilku miesiącach od deklaracji premiera wygląda ta sprawa? Czy PKP Cargo ma powód, żeby się starać o odszkodowanie?

- Przed wszystkim jesteśmy dumni, że premier rządu wskazał nas jako firmę, która ma wykonać to zadanie. Jako przewoźnik narodowy czujemy odpowiedzialność, która na nas spoczywa i mogę też zapewniać, że posiadamy zdolności do przewozu dużych ilości węgla w tak newralgicznym dla Polski okresie. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z ministerstwami i samorządami, które podjęły się dystrybucji węgla. Jestem przekonany, że jako spółka nie zawodzimy i nie zawiedziemy zaufania naszego społeczeństwa.

Natomiast, co do aspektu odszkodowania: mam to, jak to się mówi, w tyle głowy, ale na tym etapie nie biorę go w ogóle pod uwagę. Bazujemy na podpisanych kontraktach, realizujemy zlecenia naszych klientów i chcemy się z tego wywiązać. Wszystko odbywa się zasadach biznesowych.

Oczywiście, robimy kalkulacje, jak nasze finanse mogłyby wyglądać po zasileniu przez ewentualne odszkodowanie, ale mam ambicję poradzić sobie bez tego. Żeby państwo wypłaciło odszkodowanie, musiałby zostać wydany wyrok sądowy w sprawie każdego kontraktu, w którym ponieślibyśmy stratę. Bo jak inaczej mogłoby się to odbyć, żeby nie wyglądało na udzielenie pomocy publicznej spółce giełdowej? A postępowanie sądowe narażałoby na koszty zarówno nas, jak i naszych klientów i odbiłoby się na wzajemnych relacjach. Chcemy tego uniknąć i dlatego staramy się realizować biznes z kontrahentami w sposób partnerski.

Reasumując, bardzo dobrze jest wiedzieć, że premier o nas myśli, że rząd nie chce nas narazić na straty z tytułu realizacji zwiększonych przewozów węgla dla polskich rodzin, aby miały one ciepło w domach zimą, ale przez ten wymagający czas chcielibyśmy przejść bez konieczności korzystania z jego oferty.

Przewozy węgla kamiennego core bussinesem PKP Cargo

W swoich wypowiedziach podkreśla pan, że działacie jako spółka prawa handlowego, ale czujecie się także odpowiedzialni za to, żeby Polakom było tej zimy ciepło. Jak znaleźć równowagę między jednym a drugim?

- Nie tak trudno. Cały czas to robimy. PKP Cargo jest znane z przewozów węgla, to nasz core bussines. Nie ocknęliśmy się nagle ze snu i stwierdziliśmy, że teraz, w nowych okolicznościach, zrobimy biznes na przewozach węgla. Musieliśmy tylko przemodelować kierunki transportów, a w zamian zyskaliśmy na elastyczności. PKP Cargo jest jak duży statek, którego zmiana kursu zawszę trochę trwa. Skala firmy hamowała niektóre biznesy. Dzięki doświadczeniu, które teraz zdobywamy, możemy się ich podjąć.

Co ma Pan na myśli, mówiąc o elastyczności? Zmiany w grafiku połączeń?

- Tak, to też, ale chodzi przede wszystkim o to, że wcześniej PKP Cargo operowało głównie w pobliżu polskich kopalni, elektrowni i ciepłowni. Teraz większość sił musieliśmy rzucić w kierunku portów, tam szukać możliwości transportowych, czasami ograniczonych przez inwestycje prowadzone przez PKP PLK. Musieliśmy przekierować tabor do portów tak, żeby się zmieścić czasowo w wyznaczonych slotach, i relokować pracowników do obsługi nowych połączeń.

To niesamowite doświadczenie, które moim zdaniem bardzo mocno zaprocentuje w przyszłości. Nam i naszym partnerom pozwala się ono sprawdzać w trudnych warunkach. Myślę o kierownictwie portów, PKP PLK, ale i o współpracy ludzi na średnim i niższym szczeblu. Warto to później przekuć na wzrost zdolności operacyjnych, wzrost przychodów i zysk finansowy dla firmy.

Mówi pan, że włożyliście dużo sił w nową organizację przewozów węgla. W trzech kwartałach 2022 r. przewieźliście go jednak mniej o prawie 3 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z tego, że, jak to można usłyszeć w PKP Cargo, "przezbrojenie" firmy cały czas trwa i nie zostało jeszcze ukończone?

- Na pewno tak, chcemy zreorganizować naszą firmę, aby była bardziej konkurencyjna. Zmiany w PKP Cargo są widoczne również w segmencie węgla. Przewozy pod względem masy są niższe, ale za to znacznie wzrosła nam praca przewozowa, co wynika z dłuższych tras transportu węgla. Nasi partnerzy dodają nowe miejsca odbioru węgla. Najpierw był to Gdańsk, w mniejszym stopniu Gdynia, potem w grę weszły porty Pomorza Zachodniego.

Na sprawę musimy także patrzeć od strony kosztów i gry biznesowej. Mamy w Polsce ponad stu przewoźników towarowych, którzy z nami konkurują. Nie dostajemy przecież wszystkich zleceń na przewozy węgla, zajmują się tym także mniejsze podmioty prywatne. My staramy się, aby nasza oferta była dla klientów najlepsza.

Na konferencji prasowej podsumowującej wyniki spółki powiedział pan, że realizujecie zgodnie z umowami wszystkie kontrakty, ale czy były takie sytuacje, że musieliście odmówić kontrahentowi?

- Pewnie się takie zdarzyły, ale tylko dlatego, że w danym momencie nie dysponowaliśmy specjalistycznym taborem. Mogło tak być np. na kierunku ukraińskim, gdzie wystąpiło duże zapotrzebowanie na wagony do przewozu zboża. To była sytuacja, której nikt nie przewidział. W całym 2021 roku przewieźliśmy z Ukrainy tylko 4 tys. ton zbóż, a w okresie trzech kwartałów 2022 roku już ponad 350 tys. ton. tak duży wzrost popytu powodował pewne problemy z zapewnieniem rytmiczności transportów.

A przewozy węgla?

- Myślę, że nie mamy z tym problemów. Dysponujemy wystarczającą ilością lokomotyw i wagonów i staramy się realizować to, czego oczekują od nas klienci.

Alternatywą dla importu węgla przez polskie porty może być jego rozładunek w portach krajów nadbałtyckich i transport do Polski. Można do tego użyć kolei? Mamy inny rozstaw torów.

- Tak, przez wiele lat - do czasu wojny na Ukrainie i embarga - woziliśmy węgiel z kierunku rosyjskiego i teraz można naszą infrastrukturę wykorzystać do transportu węgla z portów państw bałtyckich. Po stronie polskiej węgiel można by rozładowywać i sortować np. w naszym suchym porcie w Braniewie. Dla energetycznego bezpieczeństwa państwa to jest dodatkowe okno możliwości.

Intermodal to przyszłość, firma chce być bardzo blisko tego segmentu

Mówimy dużo o przewozach węgla, tymczasem przewozy intermodalne PKP Cargo w trzech kwartałach spadły, licząc pracę przewozową, o 13,2 proc. To zapewne efekt spadku obrotów na Nowym Jedwabnym Szlaku. Czy ten stan podważa wizję rozwoju firmy, która miała się przekształcić z przewoźnika ładunków masowych w operatora logistycznego?

- O rozwoju firmy w kierunku operatora logistycznego nie mówiłbym w czasie przeszłym. Miejmy nadzieję, że wojna w Ukrainie, która niesie przede wszystkim wielkie cierpienie ludności, ale ma także ekonomiczne skutki, szybko się skończy, a szlaki komunikacyjne zostaną odtworzone. Życie nie lubi próżni, biznes będzie musiał się toczyć. Jestem przekonany, że intermodal to przyszłość, chcemy być bardzo blisko tego segmentu. Liczymy, że będzie to w PKP Cargo duży moduł handlowy.

Temu ma służyć budowa terminala w Zduńskiej Woli Karsznicach?

- Tak, to będzie terminal położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych wschód-zachód i północ-południe. Kluczowe są dla nas połączenia między portami na Bałtyku, Morzu Adriatyckim i Czarnym i dlatego terminal w Zduńskiej Woli stanie się kluczowym elementem szlaku transportowego w obszarze Trójmorza.

Kiedy możemy się spodziewać oddania go do użytku?

- Pod koniec przyszłego roku, może nawet wcześniej. Wszystko zależy od postępu prac, ale też od aury. Chcemy, aby ten suchy port, największy w centralnej Polsce, był naszym mocnym aktywem.

Dodatni wynik finansowy za trzeci kwartał 2022 r.

Która z liczb przedstawionych podczas prezentacji wyników Grupy PKP Cargo najbardziej pana cieszy, a która najbardziej niepokoi?

- Najbardziej satysfakcjonuje mnie liczba pokazująca, że z wyniku ujemnego w poprzednich latach zbliżamy się do zera (wynik netto spółki za trzy kwartały to -5mln zł, ale za trzeci kwartał już +38 mln zł - red.)

Niepokoją mnie za to liczby wynikające z szeroko rozumianej obsługi instrumentów finansowych. Na skutek inflacji i ogólnego wzrostu kosztów nastąpił tu bardzo duży skok. To sprawa, która dziś spędza mi sen z powiek. Będziemy starali się znaleźć tu optymalne rozwiązanie.

A udziały PKP Cargo w rynku? Spadły, wprawdzie nieznaczenie, ale jednak, zarówno pod kątem pracy przewozowej (za trzy kwartały to 39,9 proc.) jak i masy (37,5 proc.). Pytam o to, bo ostatnio spotkałem się z opinią, że rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce ma małe szanse wzrostu ze względu na ograniczenia infrastrukturalne i przewoźnicy muszą się bić de facto o kawałki tortu, który wcale nie robi się większy.

- Nie wszystko można przewidzieć. Kto by rok temu pomyślał, że ruch przez Małaszewicze osłabnie, a za to porty morskie będę obłożone jak nigdy wcześniej? Podobnie może być z przewozami kolejowymi.

Fakt, inwestycje na torach ograniczają przepustowość, ale za kilka lat to się zmieni. Jako duża spółka, mająca duży potencjał, będziemy do tego przygotowani i powiększymy nasz udział w rynku. Przecieramy się teraz w boju. Później łatwiej będzie nam konkurować i dostosowywać się do sytuacji. Najtrudniej zmienić mentalność ludzi, ich przyzwyczajenia. Ostanie miesiące pokazują jednak, że udaje się to zrobić i to właśnie dzięki zaangażowaniu pracowników PKP Cargo poprawia swoje wyniki. Pracownicy są naszym największym atutem i chcemy, aby oni także korzystali z poprawy sytuacji finansowej firmy.

