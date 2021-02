Rafał Brzoska: rynek wyprzedzi prognozy. InPost czeka intensywny rozwój

Szef InPostu oczekuje, że rynek e-commerce w Polsce będzie rósł szybciej od prognoz. Twórca paczkomatów zapowiada dalszą ekspansję w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Drony zamiast kurierów?

Firma doradcza PwC na początku lutego przedstawiła raport, w którym szacuje, że wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce wyniesie w 2026 r. 162 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost o 12 proc. Według szacunków PwC, na koniec 2020 r. rynek e-commerce w Polsce miał wartość 83 mld zł.- Uważam, że ten rynek będzie rósł jeszcze szybciej. Widzimy to chociażby po pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Oczywiście nadal mamy negatywny wpływ lockdownu, który powoduje, że większość galerii i sklepów fizycznych nie może normalnie funkcjonować, ale bardzo wielu graczy z tego obszaru już przeniosło się do online. To będzie dodatkowo przyspieszać penetrację - stwierdził Brzoska.- Dzisiaj wiele firm sieciowych zamyka swoje sklepy bezpowrotnie i nie zamierza ich otworzyć w sytuacji, w której COVID się zakończy, stawiają na online. Dlatego nasze szacunki są odrobinę bardziej agresywne jeśli chodzi o wzrost rynku - dodał.Prezes InPostu był również pytany o to, czy obawia się planów konkurencji jak Alibaba, Allegro, Amazon, Poczta Polska czy PKN Orlen, którzy zapowiadają budowę własnych sieci automatów paczkowych w Polsce- W prospekcie opisaliśmy naszą wizję rozwoju na kilka najbliższych lat i w strategii założyliśmy, że około 5 tys. automatów paczkowych rozstawią konkurenci. Staramy się nie komentować poczynań konkurencji, ale mamy wrażenie, że część z naszych konkurentów postrzega nasz model biznesowy jako "kupię maszynę, rozstawię i skopiuję InPost"- stwierdził Brzoska.- Otóż paczkomaty InPostu to 15-18 proc. naszego sukcesu, cała reszta to technologia, software, cały schemat działania i przede wszystkim logistyka, jaką zbudowaliśmy. Inwestujemy od 400 mln zł do 600 mln zł rocznie w logistykę - dodał.Szef InPostu został również zapytany o to, czy wyobraża sobie dostarczanie paczek za pomocą dronów.- Z uwagą śledzę wszystkie nowinki technologiczne. Jeśli pojawi się bardziej efektywny i ekologiczny sposób dostaw od paczkomatow, to chciałbym, żeby moja firma była pierwszą, która w takie rozwiązanie zainwestuje - zaznaczył.- Trzeba jednak twardo stąpać po ziemi i zwracać uwagę na liczby. Gdyby w Londynie paczki miały dostarczać drony, to nad miastem codzienne musiałoby krążyć 30 tys. dronów. Trudno to sobie wyobrazić. Zwłaszcza, że rynek rośnie rocznie w 15-procentowym tempie, więc i liczba dronów musiałaby się zwiększać w podobnym tempie - dodał.Jak ocenił, paczkomaty są obecnie najbardziej efektywną i przyjazną dla środowiska formą odbioru przesyłek.- Według badań Politechniki Mediolańskiej redukujemy emisję CO2 w regionach miejskich o 66 proc., a na obszarach wiejskich o 90 proc. Kurier, który dostarcza paczki w sposób tradycyjny, dostarcza średnio około 75 przesyłek pokonując 150-200 km w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy. Nasz kurier pokonuje 20 km i dostarcza 1000 paczek - podsumował Rafał Brzoska.