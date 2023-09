Rail Baltica: otwarto wiadukt drogowy nad torami kolejowymi w Czyżewie

Ok. 40 mln zł kosztowała budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa-Białystok Rail Baltica, który w piątek oddano do użytku w Czyżewie (Podlaskie). Wiadukt powstał w ramach modernizacji 71-kilometrowego odcinka Czyżew-Białystok trasy Rail Baltica.

Wiadukt ma poprawić bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym jak i kolejowym w tym miejscu.

Wiadukt powstał w miejsce zlikwidowanego przejazdu w poziomie szyn, oddana do eksploatacji jest już wcześniej stacja w Czyżewie, 400-metrowy peron, przejście podziemne. Na trasie Czyżew-Białystok takich bezkolizyjnych przejazdów powstanie kilkadziesiąt, część już jest zbudowana.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że wiadukt jest ważny dla Czyżewa, ale cała Rail Baltica jest ważna dla województwa podlaskiego i kraju, bo połączy Warszawę z Białymstokiem, a dalej będzie biegła przez Ełk (warmińsko-mazurskie) do granicy z Litwą w Trakiszkach. Będzie to - jak powiedział - nowoczesne, szybkie połączenie kolejowe Polski z krajami bałtyckimi.

"Rail Baltica to - można powiedzieć - jeden z kręgosłupów komunikacyjnych województwa podlaskiego czy szerzej wschodniej Polski" - zaznaczył Sasin. Dodał, że w ostatnim czasie w regionie powstaje wiele takich - ja to określił - "kanałów komunikacyjnych", mówił o planach na elektryfikację linii od Sokółki przez Augustów do Suwałk, odtwarzania kolei z Białegostoku do Łomży przez Łapy. Mówił też o już zrealizowanych bądź będących w trakcje realizacji czy przygotowywanych inwestycjach drogowych, m.in drodze S19. Ocenił, że gdyby nie "fatalne decyzje rządu PO-PSL" ta droga mogłaby już funkcjonować, bo w 2007 r. tamten rząd - jak to określił - "odłożył ją do lamusa". Przypomniał też ostatnią decyzję rządu, aby dk 8 Białystok-Augustów była przebudowana do standardu drogi ekspresowej S8.

"To są konkrety. To są ważne działania naszego rządu na rzecz polityki spójnego rozwoju, zrównoważonego rozwoju naszej ojczyzny. To są dowody na to, że tę politykę, którą uprawiali nasi konkurenci polityczni z PO niedostrzegania potrzeb inwestycyjnych Polski wschodniej, już przenieśliśmy do historii, a dzisiaj kształtujemy współczesność tego regionu poprzez wielkie rządowe inwestycje, które dają szanse na rozwój, na nowe miejsca pracy, na połączenie województwa podlaskiego z pozostałą częścią naszego kraju" - powiedział Sasin.

900 km linii kolejowych przywrócono już do ruchu

Prezes PKP PLK SA Ireneusz Merchel poinformował, że w ostatnich latach spółka przywróciła do ruchu pasażerskiego ok. 900 km linii kolejowych zamkniętych przed 2015 r. "My odbudowujemy polską kolej, a nie likwidujemy" - dodał.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że inwestycja taka jak ta w Czyżewie to potwierdzeniem, że rząd dostrzega takie regiony, a kolej w regionie przechodzi w XXI wiek. "Nasze potrzeby są zaspokajane" - dodał wojewoda. Wyraził nadzieję, że inwestycje przyciągną do regionu nowych inwestorów.

"Rail Baltica, Via Carpatia, Via Baltica, S 19, S8, to są konkrety PiS dla ziemi podlaskiej (...), ale też dowody że dla rządu PiS nie ma Polski A i Polski B, jest jedna wspólna Polska" - dodał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Lepszy dostęp komunikacyjny do Warszawy, Białegostoku i innych regionów

Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka podkreśliła, że zawsze razem z rozwojem kolei następował rozwój Czyżewa i okolic. Dodała, że przebudowa infrastruktury umożliwia lepszy dostęp komunikacyjny do Warszawy, Białegostoku, do innych regionów i za granicę.

Modernizacja całego 71-kilometrowego odcinka Czyżew - Białystok Rail Baltica kosztuje 3,4 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę. Władze PKP PLK zapowiadały w ostatnich dniach, że wszystkie prace na odcinku Czyżew - Białystok mają się zakończyć z końcem 2023 r., a jedynie na stacjach kolejowych Białystok i Łapy w 2024 r.

Prezes PKP PLK przypomniał, że Rail Baltica, która połączy Polskę i kraje zachodnie z nadbałtyckimi, to w Polsce ok. 400 km linii kolejowej. "My zrealizowaliśmy lub zakończymy w ciągu roku realizację na połowie tej długości, czyli do Białegostoku, kraje bałtyckie rozpoczynają" - powiedział Merchel. Podał, że wg ostatnich ustaleń z krajami bałtyckimi, cała trasa ma być gotowa w 2030 r.