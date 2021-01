Rail Baltica: Ruszyła modernizacja stacji kolejowej Białystok w ramach

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji kolejowej Białystok. To element inwestycji na międzynarodowej linii Rail Baltica. Efektem prac mają być szybsze i bezpieczniejsze podróże pociągiem na trasie Warszawa-Białystok - poinformowała w czwartek spółka.

Na stacji Białystok rozpoczęły się już prace na torach, sieci trakcyjnej oraz na terenie budowy Lokalnego Centrum Sterowania.

Na miejscu pracuje ciężki sprzęt i specjalistyczne ekipy. Widać pierwsze efekty działań związanych z modernizacją stacji.

Przed dojazdem do peronów od strony Czyżewa wykonawca przygotowuje miejsce na nowe tory - poinformowało w przekazanej PAP informacji biuro prasowe PKP PLK.

Dodano, że w obrębie stacji Białystok, zdemontowano już łącznie - w różnych odcinkach (a nie w jednej linii) - ok. 10 km torów i tyle samo sieci trakcyjnej. "Przygotowywany jest teren pod budowę budynku Lokalnego Centrum Sterowania. Usuwane są kolizje podziemnych instalacji przebiegających na budowie" - podało PKP PLK.

Spółka poinformowała też, że w ramach inwestycji powstaje nowa łącznica kolejowa pomiędzy stacją Białystok Starosielce i przystankiem Białystok Nowe Miasto. Łącznica ma mieć około 1 km i będzie torem, który ma usprawnić ruch pociągów. "Możliwy będzie bezpośredni przejazd z linii do Ełku (nr 38) na linię w kierunku do Czeremchy (nr 32). Dzięki temu pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku na stacji Białystok. To usprawni podróże" - informuje PKP PLK.



Na stacji kolejowej Białystok będzie też system dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach inwestycji powstanie także nowy przystanek kolejowy w rejonie osiedla Zielone Wzgórza.

Po przebudowie na stacji kolejowej Białystok powstaną cztery zadaszone perony. Jeden z nich będzie obok planowanego przez miasto węzła przesiadkowego. Ma to także usprawnić komunikację, ułatwić pasażerom przesiadki. "Z budynku dworca na perony będzie można dostać się wygodnym tunelem wyposażonym w pochylnie" - podają PKP PLK.

Dworzec PKP w Białymstoku, który jest obiektem zabytkowym, przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację; nowym wyglądem nawiązuje do czasów historycznych (obiekt pochodzi z 1862 r.), zastosowano jednocześnie wiele nowoczesnych rozwiązań. Inwestycję oddaną do użytku z początkiem października 2020 r. za ok. 45 mln zł brutto zrealizowało PKP SA. Modernizacja dworca była dofinansowana z UE z programu Polska Wschodnia.



Przebudowa stacji kolejowej Białystok to element prac na ok. 70-km odcinku Czyżew-Białystok Rail Baltica. To podlaski odcinek trasy kolejowej Warszawa-Białystok.

"Na stacji w Czyżewie wykonawca kładzie nowe szyny, podkłady i rozjazdy. Ustawiono już słupy trakcyjne na stacji. Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymieniane jest kilkanaście kilometrów toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej. Roboty odbywają się przy kursujących zgodnie z rozkładem pociągach" - poinformowano w przekazanej PAP informacji.

Odcinek Czyżew-Białystok jest ostatnim modernizowanym odcinkiem trasy kolejowej Warszawa-Białystok. Łączny koszt prac na tym podlaskim odcinku Rail Baltica to ok. 3,4 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF -Łącząc Europę. Prace zaczęły się we wrześniu 2020 r i mają być zakończone w 2023 r. - zapowiadały wcześniej władze PKP PLK. W 2024 r. ma być jeszcze montowany system sterowania ruchem. Po zakończeniu modernizacji odcinka, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy ma trwać ok. półtorej godziny.