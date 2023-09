Ranking najpunktualniejszych lotnisk w Europie. Polski port w pierwszej dziesiątce

Stockholm Bromma Airport jest najpunktualniejszym lotniskiem w Europie w 2023 roku - wynika z najnowszego rankingu Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol). W pierwszej dziesiątce najlepszych znalazł się port lotniczy Chopina w Warszawie.

Przy prawie 6,5 mln lotów komercyjnych od początku roku, czyli średnio nieco poniżej 28 tys. lotów dziennie, europejska przestrzeń powietrzna jest w tym roku niezwykle obciążona i znajduje to odzwierciedlenie w danych dotyczących punktualności.

Według organizacji Eurocontrol od stycznia do końca sierpnia 64,4 proc. samolotów odleciało zgodnie z planem, a 70,4 proc. przyleciało na czas. Najpunktualniejszymi lotniskami w Europie są Stockholm Bromma w Szwecji, hiszpański port Tenerife Norte oraz Bergen Airport w Norwegii.

Warszawski port lotniczy Chopina znalazł się na ósmym miejscu rankingu, wyprzedzając m.in. lotnisko Schiphol w Amsterdamie (16 miejsce oraz wszystkie niemieckie lotniska np. porty w Monachium (25 lokata) oraz w Berlinie (33 miejsce).

"Sukces ten udało nam się osiągnąć mimo olbrzymiego ruchu pasażerskiego, jaki odnotowaliśmy w sezonie wakacyjnym. W okresie od lipca do końca sierpnia Lotnisko Chopina odprawiło blisko 3,9 mln pasażerów. Historyczny rekord padł 11 sierpnia, kiedy to w ciągu doby nasz port obsłużył aż 67.968 osób. Tak dobre wyniki to efekt zaangażowania wszystkich służb operujących na Lotnisku Chopina" – powiedział Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Ranking wskazuje, że należy wystrzegać się francuskiego lotniska Paris Le Bourget, które otwiera listę najmniej punktualnych portów lotniczych. Zaraz na nim uplasowało się mołdawskie lotnisko w Kiszyniowie, a niechlubne podium zamyka port w Antalyi w Turcji.

Jednocześnie spośród 41 krajów zrzeszonych w Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Polska zajmuje czwartą pozycję pod względem punktualności lotnisk. Na pierwszym miejscu znalazła się Norwegia, zaraz za nią Finlandia, a na trzecim miejscu Estonia. Najgorzej pod tym względem radzą sobie lotniska w Mołdawii, Malcie oraz Serbii.

