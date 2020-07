Raport Kearney: CPK to nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy

Jak wynika z raportu firmy konsultingowej Kearney, w latach 2020-2034, czyli w czasie projektowania i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycja ta wygeneruje wzrost łącznej produkcji w Polsce o 450 mld zł. Eksperci szacują, że w 2026 r., czyli w szczytowym okresie budowy, liczba miejsc pracy w Polsce wzrośnie dzięki CPK o prawie 100 tys.

– Największym beneficjentem realizacji CPK będzie branża budowlana, do której trafi większość inwestycji związanych z tym strategicznym projektem. Co jednak bardzo istotne, CPK będzie pełnić też rolę inwestycji napędzającej rozwój innowacji w Polsce, a jednocześnie pozwalającej na budowę know-how, z czego korzyści Polska będzie czerpała przez kolejne lata – mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.Wzrost produkcji globalnej będący efektem inwestycji CPK będzie zauważalny przede wszystkim w sektorach: budownictwo, produkcja przemysłowa, usługi finansowe i biznesowe, energetyka, handel hurtowy i detaliczny, transport i magazynowanie, IT i komunikacja. Ponadto dochód pracowników zatrudnionych w ramach podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych będzie przez nich wydawany w gospodarce krajowej.– Ze względu na skalę inwestycji CPK będzie bodźcem pobudzającym wzrost gospodarczy – podkreśla Mikołaj Wild, prezes CPK. – Budowa CPK wraz z inwestycjami kolejowymi i towarzyszącymi może zapewnić tysiące nowych miejsc pracy. Inwestycje w prace budowlane i rozwój technologii wywołają efekt mnożnikowy i pobudzą powiązane gałęzie gospodarki - dodaje.Pozytywny wpływ inwestycji CPK będzie widoczny zarówno na etapie inwestycyjnym (prace przygotowawcze i budowlane, które wymagają zaangażowania specjalistycznych firm, podwykonawców i tysięcy pracowników), jak też etapie operacyjnym (potrzeba pracowników, sprzętu, zasobów do funkcjonowania portu, nastąpi także przyciąganie kolejnych inwestycji w otoczeniu lotniska itd.).Jak czytamy w raporcie, realizacja CPK pomoże wypełnić tzw. lukę popytową powstałą w wyniku ewentualnego spowolnienia gospodarczego po pandemii COVID-19. Wg. Kearney analogiczne przykłady projektów infrastrukturalnych, które były bodźcem do boomu gospodarczego w innych krajach.Na rozwój krajowej gospodarki wpływ mają również inwestycje kolejowe, które są nierozłącznym elementem CPK. Na program inwestycji kolejowych CPK składa się w sumie 12 tras, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1.800 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK i które mają zostać zrealizowane w latach 2020-2034.Korzystny wpływ inwestycji kolejowych na gospodarkę potwierdzają wymienione w raporcie przykłady z Francji. Np. linia dużych prędkości TGV pomiędzy Tours a Bordeaux pozwoliła na skomunikowanie tej części kraju z Paryżem. Budowa tej części sieci przyczyniła się do powstania prawie 14 tys. miejsc pracy, a każde z nich wygenerowało kolejne 2,5 miejsca pracy dla lokalnej gospodarki.