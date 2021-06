Reaktywacja Fabryki Wagonów Gniewczyna

PKP Cargo podpisało umowę dotyczącą przejęcia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów w Gniewczynie - poinformował w środę podczas konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

PKP Cargo odkupiło od słowackiej spółki Forespo 33 ha gruntów na których stoją hale fabryczne o powierzchni 4 ha. W skład majątku wchodzi także 7,5 km torów.

Wartość transakcji wyniosła 6 mln euro netto.

Chcemy jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów - zapowiedział prezes PKP Cargo Cezary Warsewicz.

"Dzisiaj spółka PKP Cargo zawarła bardzo istotną umowę, dotyczącą zakupu majątku byłej Fabryki Wagonów w Gniewczynie. Celem tej transakcji jest odtworzenie i wznowienie produkcji wagonów w tym mieście, które posiada wieloletnie tradycje nowoczesnych wagonów" - powiedział Gryglas.



Dodał, że spółka PKP Cargo w kolejnych latach będzie odnawiała tabor i do roku 2024 planuje kupić 1200 platform do przewozu kontenerów.



"Plan jest taki, aby została zawarta umowa inwestycyjna z Agencją Rozwoju Przemysłu, która wystąpi w tym projekcie jako partner finansowy, oraz z branżowym inwestorem amerykańskim, który już jest obecny w Polsce" - dodał wiceminister.

Obecny na konferencji prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz poinformował, że wartość transakcji wyniosła 6 mln euro netto.

"Chcemy jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów. Proces unowocześnienia naszej floty wagonów pozwoli nam być bardziej konkurencyjnym na rynku i generować większe zyski dla akcjonariuszy, pozwoli nam zdobywać nowe rynki" - powiedział Warsewicz.

Ocenił, że trzeba będzie od 15 do 18 miesięcy, aby w pierwszym etapie rozpocząć w fabryce montaż wagonów. Dodał, że docelowo w zakładzie pracę znajdzie kilkaset osób.

Szef PKP Cargo zwrócił uwagę, że w Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych a uruchomienie własnej ich produkcji pozwoli na zmniejszenie kosztu ich pozyskania.

Repolonizacja, reindustrializacja kraju

"Celem tej transakcji jest wznowienie produkcji wagonów w tym mieście, regionie, który posiada wieloletnie tradycje produkcji nowoczesnych wagonów" - wskazał.



Dodał, że spółka PKP Cargo dysponuje flotą ok. 55 tys. wagonów, a do 2024 r. planuje zakupić 1,2 tys. platform do przewozu kontenerów. "Miejmy nadzieję, że te platformy, a także inne nowoczesne wagony powstaną w Gniewczynie" - mówił.



Gryglas przekazał, że została zawarta umowa inwestycyjna z Agencją Rozwoju Przemysłu, która wystąpi w tym projekcie jako partner finansowy oraz z obecnym w Polsce inwestorem amerykańskim. "Z inwestorem branżowym zostanie uruchomiony nowoczesny zakład (...). Za kilka miesięcy wróci tam produkcja, wrócą także pracownicy" - powiedział.



Wiceminister ocenił, że ta transakcja jest przykładem "aktywnej polityki rządu w kierunku repolonizacji, w kierunku reindustrializacji naszego kraju". "O sile państwa decyduje w dużym stopniu jego potencjał gospodarczy" - stwierdził.

