RegioJet może uruchamiać połączenia kolejowe z Warszawy do Austrii

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych dla czeskiego RegioJet na trzy trasy z Warszawy do Austrii - wynika z informacji zamieszczonych na stronie UTK.

Chodzi o trasy z Warszawy Wschodniej do austriackich miejscowości Brenner-Brennero i Landeck-Zams, wokół których znajdują się tereny narciarskie. Zgoda ważna jest od 12 grudnia tego roku do 12 grudnia roku 2026. Przewozy mają być wykonywane sezonowo od pierwszej połowy grudnia do drugiej połowy kwietnia.

Z decyzji wydanej przez UTK wynika, że pociąg wyjeżdżałby ze stacji Warszawa Wschodnia o godzinie 20:00 i dojeżdżał do stacji Brenner-Brennero o godzinie 11:10, a Landeck-Zams o 11.19. Powrotny kurs rozpoczynałby się o godzinie 16:59 w Brenner-Brennero i 16:50 w Landeck-Zams, a kończył w Warszawie o godzinie 8:09.

Druga trasa, na którą zgodę wyraził UTK to relacja Warszawa Wschodnia - Wiedeń Hbf. Zgoda została wydana na czas od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Na tej trasie RegioJet może uruchomić codziennie jedną parę pociągów. Wyjazd z warszawy zaplanowano na 10:00, a koniec trasy pociąg osiągałby o godzinie 17:16. Z Wiednia pociągi wyjeżdżałyby o godzinie 10:40 i meldowały się w Warszawie o 17:55. Pociągi jeździłyby m.in. przez Zawiercie, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Otrokovice i Hodonin.

Na trzeciej trasie, na którą została udzielona zgoda, pociągi maja jeździć również pomiędzy Warszawą Wschodnią a Wiedniem. Wyjazd z Warszawy rozpoczynałby się o godzinie 20:54 a przyjazd do Wiednia zaplanowano na godzinę 7:00. Z kolei wyjazd z Wiednia zaczynałby się o godzinie 21:07 a bieg pociąg kończyłby w Warszawie o godzinie 7:02. Zgoda na to połączenie udzielona została na okres od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia roku 2027.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl