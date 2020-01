Rekord przeładunków w DCT Gdańsk

Terminal DCT Gdańsk przeładował w 2019 roku towary w 2 mln 69 tys. kontenerach 20-sto stopowych (TEU), o 7,2 proc. więcej niż w 2018 r. (1,93 mln TEU). Jest to również rekordowy wynik wśród portów Morza Bałtyckiego. Dotychczas żaden pojedynczy terminal kontenerowy tego akwenu nie przeładował ponad 2 mln TEU.

Tutaj na przeszkodzie stoją nadal słabe jakościowo połączenia kolejowe, zarówno w bezpośrednim dostępie do portu w Gdańsku, na wielu odcinkach prowadzących przez Polskę, cechujących się niską prędkością handlową jazdy, jak i na przejściach granicznych. Te inwestycje dopiero są realizowane, głównie z udziałem PKP PLK i przewidziane do zakończenia w 2023 r.Patrz też: Port Gdańsk może być wkrótce największym portem kontenerowym na Bałtyku Samo DCT także realizuje nadal inwestycje, które usprawniają przeładunki towarów i ich obsługę na lądzie. Na przełomie 2020 i 2021 roku powinno zakończyć się np. wydłużanie torów na bocznicy, które będą w stanie zestawiać pociągi o długości do 750 metrów (maksymalna długość dopuszczalna w UE) oraz poszerzone bocznic z czterech do sześciu torów.Obecnie np. w kierunku do Czech i Słowacji uruchamiane są cztery pociągi kontenerowe tygodniowo, czyli rocznie obsługują one mniej niż 1 proc. towarów przeładowywanych w DCT.Warto przypomnieć, że w 2019 roku DCT Gdańsk wprowadziło też do oferty nowe, bezpośrednie połączenia kolejowe z Dalekim Wschodem. W sierpniu do Gdańska dotarła partia towarów w kontenerach z Korei Południowej. Ten nowy serwis (AE19) uruchomiła linia żeglugowa Maersk.Natomiast w końcu listopada do DCT przyjechał pociąg z towarami w kontenerach z miejscowości Xi'an w Chinach, które dalej popłyną statkiem do odbiorców w Europie. Tym samym otwarto stały serwis logistyczny o nazwie Euro China Train, a zarazem nowy rozdział i możliwości zarówno tego terminala, jak i firm współpracujących, w tym spółki Adampol.W marcu 2019 r. zmienili się właściciele DCT Gdańsk. Konsorcjum w składzie: PSA (Port of Singapore Authority), Polski Fundusz Rozwoju oraz australijski fundusz inwestycyjny IFM odkupiły 100 proc. udziałów w terminalu od funduszy australijskich Global Infrastructure Fund II (zarządzanego przez Macquarie Infrastructure and Real Assets), MTAA Super, Australian Super i Statewide Super.Kwota transakcji nie została ujawniona, choć z różnych informacji wynika, że przekroczyła 5 mld zł.W opinii analityków, nowa konstelacja właścicieli terminali jest bardzo korzystna dla dalszego jego rozwoju. Wykorzystuje globalne doświadczenia PSA w tworzeniu wartości dodanej dla portów i linii żeglugowych, we współpracy z armatorami, operatorami logistycznymi i właścicielami ładunków, z siłą kapitału pozostałych inwestorów.Konsorcjum właścicielskie zamierza w latach 2019-22 zainwestować 2 mld zł.