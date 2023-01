Rekord w Porcie w Gdańsku. Takiego wyniku jeszcze nie było

Według nieoficjalnych szacunków Port Gdańsk przeładował w 2022 roku 68 mln ton różnych towarów. To historyczny wynik. O szczegółach mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Łukasz Greinke.

- Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 zakończyliśmy z absolutnie historycznym wynikiem 68 mln ton, mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.



- Przeładunki na rzecz Ukrainy mocno wzrosły w pierwszym okresie wojny, aby później ustabilizować się na poziomie 400-500 tys. ton miesięczne - wyjaśnia.

- Porty z założenia muszą być przewymiarowane. Jest z tym trochę jak z utrzymywaniem czołgów. Przydają się, kiedy sytuacja staje się naprawdę krytyczna - argumentuje.

Na pewno już państwo podsumowują rok 2022. Jak dużo towarów przeładowano w największym polskim porcie?

- Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 zakończymy z absolutnie historycznym wynikiem 68 mln ton. Rosły nam przede wszystkim przeładunki surowców energetycznych takich jak paliwa i węgiel, ale wzrosty notowaliśmy również w innych grupach ładunkowych, takich jak zboża, ruda, drewno, ro-ro czy drobnica.

Wobec 53,2 mln ton w 2021 r. wzrost o aż 15 mln ton i 28 proc. to efekt wojny?

- Tak. W 2022 r. stanęliśmy wobec poważnych wyzwań wynikających z gospodarczych konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę i zamknięcia wschodniej granicy Polski na dostawy surowców, przede wszystkim węgla. W tej grupie ładunkowej przeładowaliśmy 12,5 mln ton węgla w imporcie. Na burcie (ze statku na plac - red.) przeładowujemy już około 400 tys. ton tygodniowo.

Zdecydowanie poprawiliśmy procesy z tym związane, np. wywozu towaru z portu. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać capacity portu (przepustowość portu - red.) na poziomie około 20 mln ton węgla, licząc w skali roku. To bardzo dobry wynik, związany też z inwestycjami realizowanymi na naszym terenie, jak i naszych operatorów.

Duże wymagania stawia przed nami także przeładunek ropy naftowej. Trafia ona do rurociągów, wizualnie nie jest to tak spektakularne jak przeładunek węgla, ale też bardzo ważne. Ruch statków jest teraz bardzo duży, wynik będzie więc wyjątkowy. Pierwszy raz w historii Naftoportu przeładujemy powyżej 24 mln ton tego produktu (w 2021 roku było to niecałe 18 mln ton - red.).

Węgiel i ropa naftowa to dwa towary energetyczne, które dziś najsilniej budują wolumen przeładunkowy naszego portu, ale w pozostałych grupach ładunkowych mamy też wzrosty, dlatego wypracowaliśmy tak znakomity wynik, także finansowy.

Bardzo się z tego cieszymy, bo rok 2021 był dla nas wyzwaniem, nie tylko jeśli chodzi o bieżącą pracę portu, ale także o przygotowanie nowych inwestycji do realizacji. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na Nabrzeże Wiślane, Nabrzeże Rudowe, Nabrzeże Bytomskie. Pracujemy także nad dokumentacją przetargową dla Nabrzeża Węglowego.

Jeżeli zrealizujemy te inwestycje, to Port Wewnętrzny w Gdańsku będzie w całości przebudowany, a wszystkie nabrzeża wyremontowane. Port Gdańsk zmienia swoje oblicze. Efekty wcześniejszych prac w Porcie Wewnętrznym są już widoczne we wzroście przeładunków.

Przeładunki towarów dla lub z Ukrainy: po nagłym wzroście stabilizacja

Jaki udział w pracy Portu Gdańsk mają przeładunki towarów dla lub z Ukrainy? Kiedy rozmawialiśmy wczesną wiosną 2022 r., kilka tygodni po rosyjskim ataku, mówił pan o nowych kontrahentach, którzy przez Gdańsk próbowali zorganizować przepływ ukraińskich towarów.

- Rzeczywiście, przeładunki na rzecz Ukrainy mocno wtedy wzrosły, aby później ustabilizować się na poziomie 400-500 tys. ton miesięczne. Są dla nas ważne, ale nie spektakularne. Rekordowy wolumen Portu Gdańsk wynika z dużego zapotrzebowania polskiego rynku wewnętrznego, przede wszystkim na węgiel dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych oraz ropę naftową dla rafinerii.

Zresztą nawet jeśli mielibyśmy jeszcze lepszą infrastrukturę do przeładunków zboża, to i tak niewiele więcej udałoby się przeładować, bo musimy pamiętać, że dzieli nas system kolejowy. Na przejściach granicznych muszą powstać terminale, żeby zapewnić płynność transportu w całym łańcuchu logistycznym.

Te ukraińskie 400-500 tys. ton miesięczne to głównie jakie towary?

- Kukurydza paszowa na rynki skandynawskie, wyroby stalowe, ruda żelaza. Także kontenery. Na fali większego zainteresowania ukraińskich kontrahentów w terminalu masowym GBT zbudowano trzy dodatkowe namioty do gromadzenia zboża przed załadunkiem na statek.

Najważniejsze jednostkowe wydarzenie dla Portu Gdańsk w 2022 r.? Początek budowy trzeciego nabrzeża w Baltic Hub?

- Do tego zadania przygotowywaliśmy się kilka lat. Musieliśmy przygotować całą dokumentację przetargową, a nie są to proste sprawy, bo Unia Europejska nakłada na zarządców portów cały szereg obowiązków. To kilka miesięcy żmudnych prac. Następnie proces wyłaniania inwestora, co trwało blisko rok. I w końcu symboliczny moment wbicia pierwszej łopaty.

Tak, to bardzo ważne wydarzenie w historii portu. Na zawsze zmieni jego obraz. Nie tylko wizualnie, chociaż przecież powstaje 36 ha nowego terenu w naszym porcie. Przede wszystkim przypieczętuje ono naszą dominującą pozycję, jeśli chodzi o przeładunki kontenerów na Bałtyku. Jestem też przekonany, że nie jest to ostatnie słowo Baltic Hub i że w przyszłości terminal będzie się jeszcze rozbudowywał.

Ale muszę też nadmienić o naszych inwestycjach w uzbrojenie drogowo-kolejowe zaplecza Nabrzeża Przemysłowego i Nabrzeża Bytomskiego. Podobnie uzbrojenie w media terenów, które wcześniej zarastały krzakami, a teraz można je komercjalizować. To mniejsze inwestycje, nie tak spektakularne, ale dla portu bardzo ważne.

Nowe inwestycje w Porcie Gdańsk. Wkrótce wynik przetargu na port instalacyjny

A sprawa portu instalacyjnego? Wyłonienie inwestora ma poślizg.

- Otrzymaliśmy jedną ofertę. Dotyczy obszaru bezpośrednio przylegającego do Baltic Hub. Komisja przetargowa jeszcze pracuje nad dokumentami. Niebawem jej ustalenia trafią zapewne do opinii publicznej.

W kwietniu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach mówił pan o pomyśle budowy terminala do przeładunku CO2, który ma być potem zatłaczany do pomorskich kawern. Czy ten projekt poszedł do przodu?

- Wchodzi w kolejną fazę. Lider tego przedsięwzięcia otrzymał unijne dofinansowanie na prace projektowe i prowadzi dalsze prace w tym zakresie.

Ostatnio Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił dwa przetargi na oddanie w najem nieruchomości gruntowych. Jak się to ma do tego, że głośno się mówi o braku w porcie miejsca i konieczności „wychodzenia” w morze?

- Jesteśmy od tego, żeby wycisnąć z każdego metra kwadratowego portu jak najwięcej. Pierwsze z postępowań, o których pan mówi, dotyczy terenu przylegającego do jednego z nabrzeży. W drugim przypadku komercjalizujemy tereny w II i III linii w rejonie ul. mjr. Sucharskiego. Mamy jeszcze sporo dostępnych terenów w II i II linii, natomiast tereny w I linii wzdłuż nabrzeży są już w większości wydzierżawione, stąd idea wyjścia w morze w ramach granic administracyjnych portu.

Prognozy na rok 2023. Port Gdańsk celuje w przeładunki powyżej 70 mln ton

W drugiej części naszej rozmowy pomówmy o 2023 roku. Jaki plan przeładunkowy?

- Celujemy powyżej 70 mln ton. Wierzymy, że przyszły rok równomiernie rozłoży przeładunki węgla, w związku z czym tego towaru będziemy mogli przeładować jeszcze więcej. Mamy nadzieję, że importerzy będą się przygotowywali do pików sezonowych również w miesiącach zimowych i wyprowadzenie węgla z portu będzie łatwiejsze.

Wzrost będzie też widoczny w przypadku surowej ropy. Embargo na ten surowiec z Rosji spowoduje jeszcze większą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia.

Z racji tego, że dochodzimy do maksimum naszego capacity, coraz silniej upatrujemy kolejnych nabrzeży głębokowodnych. Na naszych oczach i pod naszym nadzorem będzie rozbudowywany Baltic Hub, ale już rozglądamy się za możliwościami rozbudowy infrastruktury głębokowodnej dla innych operatorów. Musimy odważnie spojrzeć w stronę koncepcji budowy Portu Centralnego, aby te pięć minut Portu Gdańsk, które trwa już 7 lat, trwało dalej.

Czyli dwa główne markery wzrostu 2023 r. to węgiel i ropa?

- Tak.

A kontenery? Dużą ich część z Portu Gdańsk feederowano do Rosji. Ten rynek po 24 lutego przestał istnieć…

- Wolumen feederowany do Rosji został zastąpiony w dużej części wolumenem ukraińskim. Nie straciliśmy tu bardzo dużo. Natomiast ostatnio, mniej więcej od listopada, widzimy, że liczba kontenerów delikatnie maleje, pomimo że cena frachtu bardzo mocno spadła z kilkunastu do kilku tysięcy dolarów. Zastanawiamy się, czy to dlatego, że zamówienia są mniejsze, bo importerzy, bojąc się o swoje procesy produkcyjne, zaimportowali wcześniej więcej komponentów i zbudowali większe zapasy, czy też zaczynają zastępować dostawy z Azji półproduktami dostarczanymi lokalnie. Dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać wiarygodne wnioski.

Mówi pan, że w 2023 r. mierzycie w przeładunki na poziomie 70 mln. A co, jeśli na skutek spowolnienia gospodarczego strumień ładunków będzie mniejszy, a potencjał przeładunkowy portu nie zostanie w pełni wykorzystany?

- Porty z założenia muszą być przewymiarowane. Mówię o tym głośno, żeby uświadomić, jak to ważne. To przewymiarowanie przydaje się w sytuacjach awaryjnych, kiedy trzeba obsłużyć dodatkową masę towarową, w naszym przypadku w roku 2022 r. - węgiel i ropę naftową.

Porty stanowią o bezpieczeństwie państwa, w tym o bezpieczeństwie energetycznym. Polskie porty powinny być gotowe, żeby w razie zamknięcia granic lądowych przyjąć taką ilość towaru, która zaspokoi potrzeby naszego rynku lokalnego. To buduje naszą gigantyczną niezależność i pozycję w regionie. Nasi południowi sąsiedzi nie mają takiego komfortu. Nam daje to okazję do tworzenia z nimi aliansów w celu zabezpieczenia ich potrzeb transportowych. Lokalizacja jest więc naszą przewagą, ale musimy cały czas trzymać rękę na pulsie, żeby wiedzieć, jak ją najlepiej wykorzystać.

Z przewymiarowaniem portów jest trochę jak z utrzymywaniem czołgów. Przydają się, kiedy sytuacja staje się naprawdę krytyczna.

My w naszych scenariuszach nie zakładamy, że gospodarka będzie ostro hamować, ale gdyby jednak do tego doszło, będzie to dobry moment na inwestycje. Wszystkie prowadzimy bowiem pod ruchem, a mniejszy ruch to mniej komplikacji na budowie.

Portów, ich pracy i inwestycji nie planuje się pod bieżącą koniunkturę. To przedsięwzięcia na dziesięciolecia i tak trzeba do nich podchodzić.

Chińsko-niemieckie plany inwestycji w jednym z polskich portów

Ostatnio w branży portowej jest głośno o wejściu chińskich udziałowców do terminala kontenerowego portu w Hamburgu, a nawet o planach chińsko-niemieckiej inwestycji w jednym z polskich portów. Jest coś na rzeczy?

- O ile się nie mylę, podmiot chiński działa z powodzeniem od lat w Porcie Gdynia. Nie jest to więc sensacja. Mnie bardziej interesuje co innego. Inwestycje w porty czy generalnie w infrastrukturę transportową ze względu na swoją stabilność bardzo dobrze się nadają dla inwestorów długookresowych, np. funduszy emerytalnych, i często to właśnie one wykładają na nie swoje pieniądze. To dobry model. Nie jestem natomiast zwolennikiem inwestowania w terminale przez przewoźników (tak jest właśnie w przypadku Hamburga, gdzie inwestorem jest chiński armator, COSCO - red.). Przewoźnik, który jest właścicielem czy współwłaścicielem terminala, może doprowadzić do kanibalizacji pozostałych, ustawiając obsługę statków pod swoje potrzeby. My w Gdańsku uważamy, że port powinien służyć wszystkim, którzy go potrzebują.

W Polsce wejście nowego gracza na rynek portowy nie jest możliwe bez zgody Ministerstwa Infrastruktury…

- I zarządów portów. Przepisy mówią, że jeżeli podmiot, który posiada aktywną umowę dzierżawy z zarządem portu, chce zmienić strukturę właścicielską, musi nas o tym poinformować, a my musimy na tę zmianę wyrazić zgodę.

