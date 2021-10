Rekordowa liczba broni skonfiskowana na amerykańskich lotniskach

Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) poinformowała w środę o skonfiskowaniu w tym roku rekordowej liczby sztuk broni palnej u pasażerów na amerykańskich lotniskach. Znaleziono dotychczas 4650 sztuk broni.

Jak wynika ze statystyk agencji zajmującej się bezpieczeństwem na lotniskach, niemal 4 tys. ze skonfiskowanych przez strażników pistoletów i karabinów było naładowanych. Kara za próbę wniesienia naładowanej broni na pokład samolotu to minimum 10 tys. dolarów.

Mimo to liczba wykroczeń systematycznie rośnie. Dotychczasowy rekord został ustanowiony w 2019 roku i wynosił 4432 sztuki broni. W 2020 roku liczba ta była niższa, ale tylko ze względu na mniejszą liczbę lotów, bo w przeliczeniu na 100 tys. pasażerów liczba przechwytywanej broni była niemal dwukrotnie wyższa. W tym roku służby znalazły już 4650 sztuk, mimo że do końca roku zostało 11 tygodni.



Czytaj też: Pociski za 1,64 mld dolarów dla amerykańskiej marynarki

"To ogromny problem. Jako pasażer nie chcę mieć obok siebie innego pasażera, który ma ze sobą broń" - powiedział telewizji CNN szef TSA David Peskoske. Jak dodał, rekordowa liczba konfiskat na lotniskach "odzwierciedla to, co dzieje się w kraju", gdzie rośnie sprzedaż broni.

Peskoske powiedział, że sytuacja jest tym bardziej niepokojąca w połączeniu z nasilającymi się problemami z awanturującymi się pasażerami na pokładach samolotów i przy bramkach na lotnisku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl