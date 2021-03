Rekordowe wyniki na koncie Grupy DPD

Grupa DPD ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat. W pandemicznym roku przychody firmy znanej z rynku kurierskiego wzrosły o 42 proc., do kwoty 11 mld euro, i stanowiły 35 proc. przychodów jej właściciela, francuskiej Grupy La Poste. Zysk wzrósł do 800 mln euro, niemal podwajając się.

Pięcioletnia strategia Grupy DPD

Grupa planuje podwoić zagęszczanie sieci, aby osiągnąć zasięg w Europie na poziomie 90 proc. (odsetek populacji mającej dostęp do punktu Pickup w odległości nie więcej niż 10 minut), oferując najlepszy dostęp na kontynencie do 100 tys. placówek, w tym do 70 tys. punktów i 30 tys. automatów paczkowych.

Koncentrując się na logistyce miejskiej planuje wzmocnić pozycję lidera w branży, opierając się na pięciu filarach o wysokim potencjale. Chodzi o: doręczenia tego samego dnia, doręczenia miejskie z oddziału do domu, doręczenia wieczorne w określonym przedziale czasowym, wysyłka ze sklepu, doręczenia do punktów w sąsiedztwie w sklepach.

W związku z tym, że rynek międzynarodowy definiuje przyszłość logistyki ze spodziewanymi wzrostami w Azji, na subkontynencie indyjskim, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Afryce, DPDgroup zamierza wykorzystać swoją obecność na różnych kontynentach, w tym wzmocnić pozycję w obsłudze platform handlu elektronicznego.

Każdy z celów ujętych w strategii będzie realizowany zgodnie z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska, które przewidują ograniczenie emisji CO2 na przesyłkę o 30 proc. do 2025 r. (w porównaniu z 2013 r.).

DPDgroup przedstawiła swoją strategię na najbliższe pięć lat pod nazwą "Together & beyond", której celem jest rozszerzenie podstawowej działalności, przyspieszanie rozwoju usług i podboju nowych rynków. Do 2025 r. przychody grupy mają być podwojone i osiągnąć 21 mld euro.Warto zwrócić uwagę na następujące zapisy strategii:DPDgroup zatrudnia 97 tys. pracowników, posiada 58 tys. punktów Pickup, codziennie dostarcza 7,5 mln przesyłek.