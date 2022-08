Rekordowy lipiec w PKP Intercity

Tegoroczny lipiec był kolejnym rekordowym miesiącem pod względem przewiezionych pasażerów przez PKP Intercity. Z usług przewoźnika skorzystało blisko 6,5 mln pasażerów, o 34 proc. więcej niż w ostatnim lipcu przed pandemią - poinformowało PKP Intercity we wtorkowym komunikacie.

Dodano, że każdego dnia w lipcu pociągami PKP Intercity jeździło średnio 209 tys. osób, na tory wyjeżdżało 436 pociągów, a z nowej oferty tańszych biletów skorzystało w sumie w lipcu 967 tys. osób.

Cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz zapowiedział, że wkrótce przewoźnik ogłosi kolejne udogodnienia w zakupie biletów.

Z danych PKP Intercity wynika, że tegoroczny lipiec był miesiącem z najwyższą frekwencją w historii przewoźnika. Blisko 6,5 mln pasażerów podróżowało z PKP Intercity w lipcu, co oznacza wzrost o 34 proc. w stosunku do lipca 2019 roku (4,8 mln pasażerów) - ostatnich wakacji przed pandemicznymi ograniczeniami.

To również o 46 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku, kiedy to PKP Intercity przewiozło 4,43 mln pasażerów.

PKP Intercity poinformowało też, że od stycznia do lipca br. pociągi przewoźnika wybrało już ponad 32 mln osób. To ponad 15 mln więcej (90 proc.) niż w tym samym czasie w ubiegłym roku - wówczas po 7 miesiącach było 16,8 mln pasażerów. To także o 16 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku.

