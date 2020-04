Rekordowy rok Trans Polonii

Trans Polonia zakończyła 2019 roku z najwyższymi wynikami w 15-letniej historii działalności. Spółka zarobiła na czysto 12 mln zł, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, przy przychodach 261,6 mln zł.

Na razie spółka nie przewiduje znaczących turbulencji. - W segmencie paliowym, skupionym przede wszystkim na cysternowej logistyce paliw na potrzeby sieci detalicznej dwóch największych koncernów rafineryjnych w Polsce, dostawy odbywają się bez zakłóceń i zgodnie z założeniami. Zarząd nie spodziewa się zmiany aktualnego stanu z uwagi na strategiczną rolę sieci stacji paliw w krajowym obiegu gospodarczym – czytamy w komunikacie.- Z powodu obniżenia aktywności gospodarczej detaliczna konsumpcja paliw może być w kolejnych okresach niższa, co może przełożyć się na spadek obsługiwanych przez spółkę wolumenów – przyznaje jednak Trans Polonia.Nieco gorzej wygląda sytuacja w innych segmentach. Trans Polonia przyznaje, że odczuwa utrudnienia realizacji przewozów świadczonych na obszarze Europy w segmencie niepaliwowym i obszarze usług logistyki chemikaliów. - Usługi przewozów mas bitumicznych na rynku polskim są realizowane sezonowo (w okresie od miesięcy wiosennych do jesiennych) i ich dynamika naturalnie nie jest jeszcze wysoka, co uniemożliwia precyzyjne oszacowanie ewentualnego wpływu sytuacji epidemiologicznej na ten sektor – podkreśla spółka.Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Grupa jest liderem w Polsce oraz w Europie Środkowej w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET), płynnych surowców chemicznych oraz mas bitumicznych.