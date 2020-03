Rekordowy rok transportu intermodalnego

W 2019 roku przetransportowano koleją 19,5 mln ton ładunków intermodalnych, o blisko 14,7 proc. więcej (o 2,5 mln ton) niż rok wcześniej i wykonując przy tym pracę przewozową 7,1 mld tono-km, która była o 14,5 proc. większa. To diametralnie inne wyniki, niż przewozy ogółem ładunków koleją w 2019 r., które zmalały o 5,5 proc.





Korytarz RCF 5

Korytarz RFC 8

Rola portów

Przewoźnicy

„Z uwagi na m.in. niewystarczającą jakość infrastruktury kolejowej łączącej Polskę z Czechami i Słowacją, pociągi w większości przypadków kończą swój bieg w terminalach Dolnego i Górnego Śląska, a towary przeznaczone do tych krajów przewożone są dalej transportem drogowym” – stwierdzają autorzy analizy.Sytuacja na południowej granicy kraju „ymaga poprawy głównie w zakresie dostosowania przejść granicznych do obsługi pociągów o wyższych niż do tej pory parametrach: możliwość przejazdu pociągami o długości co najmniej 750 metrów oraz o naciskach na oś 22,5 tony”.W korytarzu południkowym RFC 8 realizowany jest głównie przewóz towarów obsługujących Nowy Jedwabny Szlak oraz przewóz samochodów z fabryk zlokalizowanych w Czechach i Słowacji do montowni rosyjskich.W przewozach z Chin do Europy Zachodniej systematycznie wzrasta znaczenie Polski jako kraju tranzytowego.Od wschodu znajdujemy się na styku dwóch systemów kolejowych (1435/1520). Wprawdzie przeładunek towarów między wagonami obu systemów wpływa na czas dostawy do klienta, ale nie jest głównym czynnikiem wpływającym na czas przewozu. Dla dalszego wzrostu przewozów intermodalnych na przejściach granicznych ze wschodem istotne jest zapewnienie sprawnych operacji związanych z obsługą celną, fitosanitarną czy spedycyjną.Polskie porty, które mają największy potencjał przeładunkowy (w porównaniu z terminalami „suchymi” w głębi kraju), pierwszy raz w historii obsłużyły w 2019 r. ponad 3 mln TEU. Są więc główną bramą do Europy, jeśli chodzi o dalszy rozwój przewozów intermodalnych w Polsce.Największy wolumen ładunków w kontenerach (liczony w TEU) obsługują porty morskie w Gdańsku i Gdyni. Udział pozostałych portów jest znacznie niższy.Istotne jest zwiększenie liczby połączeń z terminali portowych do Czech i Słowacji. O ile obecnie połączenia wschód-zachód funkcjonują efektywnie, to w kierunku północ-południe transport jest ograniczony, a połączenia realizowane są przez terytorium Niemiec.„Bez sprawnej sieci kolejowej nie jest możliwe wykorzystanie w pełni potencjału polskich terminali portowych. Linie kolejowe powinny zapewnić przejazd z odpowiednia prędkością handlową z portów trójmiejskich”, podkreśla się w analizie.Podobnie jak w latach poprzednich w 2019 r. największy udział w transporcie intermodalnym miało PKP Cargo – 44,1 proc. pod względem masy towarów i 49,1 proc. pod względem wykonanej pracy przewozowej.Z roku na rok rośnie jednak znaczenie innych uczestników tego segmentu rynku, co oznacza, jak podkreślaliśmy w naszej analizie, że rynek stał się wysoce konkurencyjny, a udział niedawnego przewoźnika dominującego jest mniejszy niż 50 proc.Wśród pozostałych przewoźników znaczący udział pod względem przewiezionej masy w transporcie intermodalnym w 2019 r. zanotowały: Captrain Polska, PCC Intermodal, DB Cargo Polska i LTE Polska. Ich łączny udział w rynku, biorąc pod uwagę przewiezioną masę, wyniósł ok. 39%. Poza PKP CargoNajwiększy udział w rynku pod względem wykonanej pracy przewozowej w 2019 r. miały spółki: Captrain Polska (13,3 proc.), PCC Intermodal (10,5 proc.), DB Cargo Polska (8,4 proc.) oraz LTE Polska (6,6 proc.). Łącznie ci przewoźnicy mieli 38,8 proc. udział w tak mierzonym rynku.