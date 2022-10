Rekordowy sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk

Od kwietnia do września br. w Porcie Gdańsk obsłużonych zostało 79 statków wycieczkowych. Był to rekordowy rok pod względem ilości zawinięć – poinformowała w piątek Anna Drozd z Portu Gdańsk. Na zwiększenie ruchu w portach na Bałtyku wpłynęła wojna w Ukrainie - dodała.

Jak przekazała w komunikacie prasowym Anna Drozd, na zwiększenie ruchu w portach na Bałtyku wpłynęła wojna w Ukrainie.

- Wynikało to z decyzji armatorów - do największego rosyjskiego portu pasażerskiego w Petersburgu nie zawijały jednostki pasażerskie. Za to chętnie gościły one m. in. w polskich portach - wyjaśniła.

Podała, że w Porcie Gdańsk obsłużonych zostało 79 jednostek z 29,5 tys. pasażerami na pokładach.

W komunikacie zwrócono uwagę, że dotychczas rekordowym rokiem pod względem zawinięć był 2018 r.

Anna Drozd podkreśliła, że ten sezon był "zdecydowanie najlepszy w historii portu" zarówno jeśli chodzi o ilość jednostek zawijających do portu, jak i pod względem przychodów z opłat portowych, które były blisko 2,5-krotnie większe od poprzedniego rekordu z 2018 roku.

Dodała, że w tym roku najwięcej zawinięć odnotowano w lipcu, kiedy do gdańskiego portu przypłynęły 23 jednostki, na pokładach których znajdowało się w sumie 8,7 tys. pasażerów.

- Największym statkiem była "Marina" o długości 239 m, jedocześnie także na tej jednostce obsłużono 1026 pasażerów, najwięcej ze wszystkich wycieczkowców, które cumowały w Porcie Gdańsk - dodała.

W komunikacie poinformowano także, że na rok 2023 zarezerwowano już miejsce dla 80 jednostek wycieczkowych.

- Chcemy promować Port Gdańsk jako idealną destynację do podróży wśród zagranicznych armatorów, jak również mówić o ogromnym potencjale turystyki naszego regionu, dlatego jesteśmy obecni na największych targach cruise'owych na świecie - dodał Michał Stupak z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, cytowany w komunikacie.

