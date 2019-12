Rekuperacja sposobem na mniejsze wydatki za energię na kolei

PKP Energetyka i Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) podpisały porozumienie, dzięki któremu od stycznia 2020 roku do rozliczenia ilości zużytej energii elektrycznej będą wykorzystywane dane odczytywane w sposób zdalny z liczników zainstalowanych na pojazdach przewoźnika. Nowy system rozliczeń będzie uwzględniał energię oddawaną przez pojazdy w procesie rekuperacji, co przyczyni się do optymalizacji jej zużycia, a także redukcji emisji CO2.

Rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii w trakcie hamowania pojazdów stanowi jedno z kluczowych narzędzi optymalizacji zużycia energii na kolei.

Energia z rekuperacji jest swego rodzaju „kolejowym OZE” - mówi Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Wdrożenie rekuperacji w oczywisty sposób opłaca się przewoźnikom kolejowym- stwierdza Janusz Malinowski, prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.