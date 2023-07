Resort funduszy reaguje ws. Lotniska Chopina: na CPK przeniesiony będzie ruch komercyjny

W projekcie rządowej strategii dla branży lotniczej nie ma decyzji rządu o zamknięciu Lotniska Chopina w Warszawie -zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To reakcja na informację WNP.PL, że z chwilą uruchomienia CPK cywilny ruch na Chopinie skończy się na dobre.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaznacza, że w rządowej strategii dla branży lotniczej wskazano jedynie, że po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przeniesie się na niego jedynie główny ruch komercyjny z lotniska Chopina.

To potwierdza tezy zawarte w naszym artykule. Jak informowaliśmy, zapadły decyzje o przeniesienia ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że dojazd do CPK będzie zajmował 15 min z dworca Warszawa Centralna.

Przeniesienie ruchu cywilnego to swoisty koniec Chopina

Jak informowaliśmy "w dniu 25 maja 2023 r. została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów decyzja dotycząca rozstrzygnięcia na korzyść Pełnomocnika Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozbieżności między Ministrem Infrastruktury, a ww. Pełnomocnikiem w zakresie konieczności przeniesienia ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK. Obowiązujące dokumenty strategiczne w zakresie transportu nie przesądzały tej kwestii, tym samym decyzja SKRM ostatecznie przesądza o zakończeniu działalności komercyjnej Lotniska Chopina w Warszawie z chwilą operacyjnego uruchomienia Portu Lotniczego „Solidarność”.

Rząd w napisanym dopiero co projekcie strategii podkreśla, że regionalizacja oraz decentralizacja rozwoju sieci portów lotniczych, która miała miejsce przez ostatnich kilkanaście lat, „nie zapewniła w długim okresie efektywności funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce”.

Ruch lotniczy jest rozdrobniony i nie ma efektu skali

Nasz kraj miał przez to nie uzyskać „efektu skali”, a przez to ruch jest rozdrobniony, co ma wpływać na rentowność głównych graczy na tym rynku.

Zdaniem autorów strategii przewoźnicy oferowali w Polsce przez to słabszą niż mogliby siatkę połączeń.

- Istnienie silnego portu lotniczego, który przez sieć krajowych i międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych oraz powiązanej nimi siatki połączeń przewoźnika/przewoźników posiadających bazę w porcie lotniczym, zwiększy wartość dodaną związaną z większymi przepływami pasażerów transferowych – przekonują urzędnicy resortu infrastruktury.

Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. W 2022 r. odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.

W pierwszej połowie 2023 r. stołeczny port odprawił ponad 8,34 mln podróżnych, czyli blisko 2 proc. więcej niż w tym samym czasie 2019 r.

