Resort infrastruktury nie planuje obniżenia wieku koniecznego do uzyskania prawa jazdy kat. B

Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi prac zmierzających do obniżenia minimalnego wieku koniecznego do uzyskania uprawnień do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii B i nie zamierza zmieniać przepisów w tym zakresie w przyszłości - czytamy w odpowiedzi resortu na poselską interpelację.

Według obowiązujących obecnie przepisów, aby otrzymać prawo jazdy kategorii B należy mieć ukończone 18 lat.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury obecnie obowiązujące rozwiązanie prawne jest optymalne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jak wskazano w odpowiedzi na interpelację, w celu umożliwienia młodym ludziom uczestniczenia w ruchu drogowym wcześniej, zostały ustanowione inne kategorie prawa jazdy, takie jak kategoria AM, pozwalająca na kierowanie motorowerami i czterokołowcami lekkimi już w wieku 14 lat oraz kategoria B1 pozwalająca na kierowanie wszystkimi czterokołowcami już w wieku 16 lat.

Wyjaśniono, że zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mogą obniżyć wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii B do 17 lat, ale tak wydane prawo jazdy może nie być uznawane przez pozostałe państwa członkowskie.

Dodano, że zgodnie z informacją posiadaną przez Ministerstwo Infrastruktury jedynie cztery kraje Unii Europejskiej z 27 zdecydowały o wprowadzeniu takiego rozwiązania do swojego porządku prawnego.