Resort infrastruktury przygotował projekt noweli o transporcie kolejowym

W związku z wyznaczeniem przez unijną dyrektywę dodatkowego czasu na wdrożenie technicznej części czwartego pakietu kolejowego, w efekcie epidemii COVID-19, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z maja tego roku umożliwiła wydłużenie terminu wejścia w życie technicznej części czwartego pakietu kolejowego do 31 października tego roku. Wcześniej terminem obowiązującym był, w przypadku Polski, 16 czerwca tego roku.

Jak informował wcześniej Urząd Transportu Kolejowego (UTK), na przesunięcie daty na 31 października 2020 r. zdecydowały się poza Polską: Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. Pięć krajów nie skorzystało z możliwości przedłużania terminu. Dziesięć państw zdecydowało się na implementację technicznej części czwartego pakietu kolejowego już w ubiegłym roku - od 16 czerwca 2019 r.

Według UTK zmiana ostatecznego terminu wdrożenia technicznego filaru czwartego pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. w praktyce oznacza, że do tej daty możliwe jest wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych na dotychczasowych zasadach.

Nowa data dotyczy także m.in. doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R. Wobec nowego terminu wdrożenia czwartego pakietu kolejowego modyfikacja ta wykonana przed 31 października 2020 r. nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wejście w życie nowych przepisów będzie miało pozytywne skutki dla budżetu państwa.

Dodano, że w związku ze zmianą zadań prezesa UTK, będzie on pobierał opłaty m.in. za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego, oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania. Kolejna istotna grupa opłat dotyczy wydawania przez prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przytorowych, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu i tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci.

Celem czwartego pakietu kolejowego jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności sektora kolejowego, polepszenie połączeń kolejowych między krajami UE, a także usunięcie barier na drodze do stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Ponadto firmy unijne działające w sektorze kolei nie będą ograniczone do rodzimego rynku, lecz będą miały dostęp do sieci kolejowej we wszystkich krajach członkowskich. W rezultacie będą mogły zarówno oferować własne usługi (np. nowe przewozy na danej trasie), jak i starać się o kontrakty publiczne na równi z lokalnymi przewoźnikami.