Resort o płatnościach za przejazd po drogach ekspresowych

Przejazd samochodów osobowych po drogach ekspresowych jest i pozostanie bezpłatny - zapewnił w czwartek resort infrastruktury. Przekazał, że pracuje nad nowym systemem poboru opłat na autostradach i drogach ekspresowych, który zastąpi ten dotychczasowy. Dotyczy on i będzie dotyczyć jednak tylko samochodów powyżej 3,5 tony.

e-TOLL, czyli nowy elektroniczny system poboru opłat za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 tony po drogach krajowych zastąpi obecny system poboru opłat viaTOLL.

W czwartkowym oświadczeniu Ministerstwo Infrastruktury zapewniło, że nowy system poboru opłat dotyczy, tak jak obecny, tylko samochodów powyżej 3,5 tony. Tym samym zdementowało informacje pojawiające się w mediach, jakoby resort rozważał możliwość wprowadzenia odpłatności od przejazdu samochodem osobowym drogą ekspresową. "To nieprawda. Drogi ekspresowe są i pozostaną bezpłatne dla samochodów osobowych" - zaznaczył rzecznik MI Szymon Huptyś.

Wyjaśnił, że trwają prace nad nowym systemem poboru opłat na polskich drogach, który będzie się opierał na geolokalizacji. "Zostanie on wprowadzony na autostradach i drogach ekspresowych, bo już teraz na tych drogach jest obowiązek opłat od samochodów powyżej 3,5 tony. Nie zmienia to jednak katalogu dróg ani katalogu pojazdów, które muszą płacić za przejazd drogami. Dzisiaj przejazd samochodem osobowym po drodze ekspresowej jest bezpłatny i pozostanie bezpłatny. Nie toczą się i nie będą toczyć się żadne prace, które miałyby zmierzać do zmian w tym zakresie" - podkreślił.

"Autostrady są drogami płatnymi z definicji, a drogi ekspresowe są bezpłatne dla samochodów osobowych. M.in. dlatego zdecydowano o budowie dłuższej sieci dróg ekspresowych niż sieci autostrad. Chcemy, aby każdy miał możliwość skorzystania z sieci bezpiecznych i komfortowych dróg bez konieczności opłat za przejazd samochodem osobowym po tej drodze" - dodał.