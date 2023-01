Rewizja strategii PKP Cargo zatwierdzona

Rada Nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy na lata 2019-2023 - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Dodano, że wpływ na rewizję miały istotne zmiany otoczenia spółki, które zaszły w latach 2020-2022.

Jak poinformowało PKP Cargo, rewizja strategii PKP Cargo na lata 2019-2023 jest elementem wyjściowym do opracowania wieloletniego planu rozwoju grupy na lata 2024-2028.

Podano, że wizją grupy jest: środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze "Trójmorza" i na "Nowym Jedwabnym Szlaku", a misją: "realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru".

Cele określone w rewizji strategii to pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach "Nowego Jedwabnego Szlaku" na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy towarów do 2023 r., wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038, oraz osiągnięcie 50 proc. udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 roku mierzonego pracą przewozową.

Osiągnięcie celów strategicznych ma być realizowane poprzez wzrost organiczny Grupy PKP Cargo, gdzie kluczowe kierunki działań obejmują m.in. nową efektywną strukturę sprzedaży, doskonalenie procesów przewozowych i utrzymaniowych, i dostosowanie struktury i zasobów grupy do zoptymalizowanych procesów, wyzwań rynkowych i ekonomicznych.

